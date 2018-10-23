〈南部〉霧台打造櫻花步道 相約明年賞櫻

2018-10-23

〔記者邱芷柔／屏東報導〕每年春季櫻花綻放，屏東縣霧台鄉就會湧入大批追櫻遊客，除了省道台二十四線沿途可看見山櫻花點綴，被譽為最美的「傘狀櫻花王」更成為遊客必訪景點，為了改變過去鄉內櫻花樹零散分佈情形，屏東縣政府與霧台鄉公所攜手合作，在「井步山」登山步道種下五百棵櫻花樹，明年底就能開花，預估將再掀起觀光熱潮。

在井步山登山步道 種下五百棵

霧台鄉「井步山」是出入小鬼湖林道的門戶，過去也是魯凱族狩獵必經的傳統路徑，位處霧台村與吉露村交界，登山步道全長約九公里，沿線視野開闊，可觀賞屏東第一道曙光，五百棵山櫻花預計從登山口海拔九百公尺處，一路種到最高點標高海拔二〇六六公尺。

縣長：種樹像縣政要長期照顧

屏東縣長潘孟安與霧台鄉長杜正吉等人，昨天率隊種下首批櫻花樹，潘孟安說，種樹與經營縣政一樣，必須長期悉心照顧、澆灌，過去霧台鄉內櫻花樹只呈現點狀分佈，縣府鼓勵鄉公所一起努力，透過造植，讓櫻花美景可以從點、線擴及到面，除了井步山的五百棵櫻花樹，未來也將持續協助公所打造霧台成為櫻花之都。

鄉長：預計明年底就會開花

霧台鄉長杜正吉說，經過多年規劃，公所運用縣府補助的一百五十萬元經費，將樹齡已有二、三年的山櫻花樹種下，預計明年底就會開花，五百棵櫻花將由具農林經驗的部落族人協助後續種植與管理，部落也將舉辦櫻花造植及守護課程，提升櫻花的生存率。

部落包姓族人表示，霧台靠著觀光產業活絡經濟，相信「霧」裡看花肯定別有一番風情，但也期待有更完善的配套，避免過多人潮擾動居民生活。