〈中部〉魏明谷1號喊連任 王惠美2號呼勝利

2018-10-20

白雅燦3號、洪敏雄5號

〔記者劉曉欣、陳冠備、顏宏駿、湯世名／彰化報導〕六都外人口最多的彰化縣昨天完成五合一候選人抽籤，其中萬眾矚目的縣長選舉抽籤結果，五位候選人當中，爭取連任的民進黨魏明谷抽到一號籤王時開心高喊：「一定連任」，抽到二號的國民黨現任立委王惠美則高呼：「改造彰化，翻轉命運，勝利！」抽到四號的無黨籍前立委黃文玲則是喊出：「誓如破竹」，另外，同為無黨籍的白雅燦三號、洪敏雄五號。

由於在魏明谷之前，民進黨在彰化縣曾先後有周清玉、翁金珠當過縣長，但都只做一任，因此魏明谷強調，他上任以來大力推動綠能，相信能讓彰化成為風光大縣，可以「打破魔咒，縣長連任，議會國半」！他並強調，目前選情，民進黨在彰化是微幅領先、成長，相信只要把縣政成績呈現出來，絕對會把距離拉大，有信心勝選。

國民黨王惠美則主打「改造彰化」，提出「鐵路高架入前瞻，一軸一環雙樞紐」、「在地就業好生活，產業建設新藍圖」，透過交通網絡建設，鬆綁交流道特地區，讓在地產業國際化。

4號黃文玲強調打破藍綠

前立委黃文玲主打「白色力量，不一樣的彰化」，強調打破藍綠，讓白色力量在彰化覺醒；民進黨在彰化推動綠能建設，但是風力電價夭壽貴，可以換三十個巨蛋，「離岸風電，黑箱作業」，只要她當選，就會水落石出，把離岸風電垢病的部分，還給彰化鄉親公道。

無黨白雅燦強調，國、民兩黨在彰化縣輪流執政，讓空氣、土地都受到污染，因此他將發動受害者，讓台中火力發電廠封鎖起來；無黨籍退休警官洪敏雄則表示，他主張彰化縣應該編預算，補助勞工農漁民子女的教育補助，改善少子化問題。

彰化市長選舉，包括民進黨林世賢、國民黨張東正、無黨籍黃玉芬都動員人馬前往抽籤，首先抽籤的張東正抽到一號籤王，當場高喊：「一馬當先、一定當選」，緊接著抽籤的林世賢抽到二號時高呼：「勝利」，黃玉芬抽到三號時高喊：「市民優先、萬事ok」。

員林市長選舉，國民黨游振雄抽到一號籤王，喊出「一馬當先」，民進黨陳秋蓉抽到五號喊出「員林5我您放心」，另外，同為無黨籍的李金龍二號、張文和三號、林錦泉四號。