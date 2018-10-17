〈北部〉打包競總餐點 選將、選民恐觸法

2018-10-17

〔記者王峻祺、楊國文／綜合報導〕「打包」競選餐會茶點恐涉違法！花蓮「與候選人有約」反賄選座談會起跑，八場活動陸續巡迴北、中、南三區，花蓮地檢署檢察長黃和村呼籲，選民應避免「打包」參選人在競選總部準備的餐點，因恐違反選罷法贈品不得超過卅元規定。

選戰倒數不到四十天！花蓮地檢署自參選人登記以來，接獲選舉情資，有賄選行為者已超過九十件；日前查獲萬榮鄉林姓村長參選人以二千元至五千元不等現金買票，另外還有鄉長及鎮民代表層級參選人贈送選民高價禮盒，三件均以偵字案偵辦中。

「打包恐涉違法！」花蓮地檢署檢察長黃和村說，參選人或競選總部工作人員除不能假藉活動送禮，包括贈送物資給弱勢家庭及團體外，在競選總部成立時，民眾若將參選人準備的餐點打包，恐違反選罷法贈品不得超過卅元的規定。他說，建議參選人準備簡單茶點就好，同時也要主動提醒選民用「心」來支持，千萬不要打包，以免陷參選人無辜觸法，選民也恐成為被檢舉調查對象。

代理縣長蔡碧仲強調「買票得不償失，根本不划算。」他說，希望候選人和鄉親都能彼此約束，「千萬不要因小失大」，愈是小心謹慎，愈能確保民主投票出來的結果，對整體社會愈好。

最高檢察署則指出，實務上多以有無對價關係，以及贈送的財物能否影響選民投票意向當判決依據，文宣品上限卅元只是參考值，金錢多寡並非查賄的唯一要件，決定暫時不更動卅元查賄標準。