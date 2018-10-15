〈南部〉高鐵延伸屏東 賴清德︰相信會有好消息

2018-10-15

〔記者侯承旭／屏東報導〕爭取連任的民進黨籍屏東縣長潘孟安昨天晚上成立競選總部，總統蔡英文及閣揆賴清德等南下站台力挺，蔡英文肯定潘孟安細心施政、一定要讓他連任，賴清德更透露高鐵南延屏東可能會有好消息。

鐵道局日前已完成高鐵延伸屏東新路線可行性評估期末報告，規劃路線有兩條，經費分別為七百五十六億元及六百一十九億元，已送交通部審查。

賴清德肯定潘孟安三年多跑了四十萬公里，縣政做出成績，尤其爭取交通建設不遺餘力，他知道屏東鄉親都很關心高鐵何時到屏東。

規劃兩路線 交通部做最後評估

賴清德說，關於高雄捷運延伸屏東，中央已經編列相關預算，交通部已正式委託高市府規劃中；至於高鐵南延，交通部正在最後評估階段，「相信不久大家就會聽到好消息」，此話一出，台下支持者熱烈歡呼。

蔡英文致詞表示，國民黨不了解，為何屏東給民進黨這麼多支持，屏東人支持民進黨是因信任，從蘇貞昌、蘇嘉全、曹啟鴻到潘孟安，民進黨縣長都是拚命為屏東建設，這是與國民黨不一樣的地方。

力挺潘孟安 小英盛讚細心施政

蔡英文強調，潘孟安非常認真、打拚，且施政很細心，三年多任內創造了很多台灣第一；屏東是總統的故鄉，一定要贏、一定要大贏，高票連任。

潘孟安向支持者細數任內的施政成果，他感謝四年前屏東人把寄望放在他身上，他不斷跟時間賽跑，就是要讓屏東脫胎換骨、避免邊緣化。

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