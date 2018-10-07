〈南部〉台南總舖師辦桌秒殺 82桌1分鐘搶光

2018-10-07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕就是比五月天、小哥演唱會搶票還狂？每年台南美食節重頭戲「總舖師辦桌」必秒殺，今年也不例外，限量八十二桌，昨日上午十點一上架開賣，一分鐘內就被搶光，搶不到票的民眾抱怨紛紛，南市觀光旅遊局（簡稱觀旅局）與承辦單位也立即接獲民眾訂不到的「壓力電話」，要求增加桌數。

民眾抱怨說，很早就上線了，游標就停在那邊不動，「十分鐘前就連不進去」；也有人諷刺「網站撐不住，就不要開這種搶票方式」、「連個影都沒看到，到底是不是黑箱啊？演唱會都沒這麼扯！」

觀旅局確認無法追加

觀旅局表示，一開賣馬上被搶光，因結帳遞延時間上限是一小時，未付款的商品在上午十一點「清倉」後一分鐘內亦全數售完，已向總舖師詢問追加的可能性，但是為了維持服務水準，確認無法追加；主辦方同時也公開後台流量監測表證明，上午十點之後一直有超過六千位使用者同時在線，一度飆過七千位同時在線。

一度超過7千人在線

觀旅局強調，網站沒有撐不住，「是比較慢進來的一定排在後面」，局長王時思表示，往年也都很熱烈，去年就開始出現搶不到的情況，但通常也都是十五至廿分鐘，沒有像今年這樣「一分鐘」搶光，確實真的有人買到，在臉書或Ptt報喜訊。

觀旅局表示，今年「總舖師辦桌」將於十一月十日在安平遊憩碼頭舉辦，每人九百元，每桌九千元；這次再度邀請台南國寶級「阿勇家」汪義勇、汪楚琦父子出馬，更首度攜手台菜宴客首選「阿霞飯店」第四代吳健豪合作，也象徵世代傳承辦桌文化。

觀旅局表示，限於場地在安平遊憩碼頭，空間大約容納八十幾桌，沒有搶到的民眾，也可到台南市區內各台菜餐廳，一樣可以品嚐到台南總舖師的優秀手藝。