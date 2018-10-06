〈中部〉台中捷運藍線定案 後年動工

2018-10-06

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中第二條捷運美夢成真！市府交通局長王義川五日說，捷運藍線廿八年前啟動，中央四年前還沒同意，經林市府加緊努力，行政院已發出捷運藍線計畫核定公文，交通局也進行綜合規劃、環境影響評估，預定二○二○年動工。

台中第二條捷運

王義川說，捷運藍線爭取過程艱辛，三年多前還遭交通部嚴重質疑，認為與BRT有競合關係，有交通資源重疊的疑慮，所幸林市府廢BRT改為優化公車，並增加班次培養大眾交通運量，讓捷運藍線「起死回生」。

王義川說，行政院的核定是為市民努力爭取而來的甜美成果，市長林佳龍指示加速後續作業，相關局處也須全力配合，奠定台中捷運路網基礎。

捷運藍線計畫早在一九九○年省府時期推動，包括紅、綠、藍三線，後來中央優先推動捷運綠線，藍線等計畫停滯；二○一四年八月胡市府曾再向交通部提出可行性評估，遭「與BRT快捷巴士路網多所重疊之競合關係」為由退回。

路線長26.2公里 18車站

交通局指出，捷運藍線軌道規劃高架和地下形式，共設有十八處車站，路線長度二十六．二公里，總經費約九百八十一．四九億元，包含中央補助四百五十二．七九億元，地方負擔一百二十七．七一億元、用地費用三十四．○四億元，以及自償性經費三百六十六．九五億元。

交通局表示，捷運藍線將可根本解決台灣大道塞車問題，初步規劃二○二○年動工、二○三○年完工，西起台中港、沙鹿火車站，沿途經過靜宜、弘光、東海三所大學以及百貨商圈、市政府、科博館、中區、台中火車站等重要人潮匯集點，是山海屯城區轉乘的重要節點。