〈中部〉（南投）輪椅族申請輔具 坐車斗去評估

2018-10-06

〔記者劉濱銓、張協昇／南投報導〕南投縣老人人口高達八萬三千多人，老人比例居全國第三位，縣議員張志銘日前目睹行動不便老人為申請輔具，被迫坐著輪椅在車斗上忍受舟車勞頓（見圖，縣議員張志銘提供），為此也向縣府要求加強「到府評估」服務，縣府強調已增補人手，最多一週就可獲得評估，盼能照顧到更多弱勢民眾。

投縣府︰增人手 週內到府評估

另外，身障老人輪椅、氣墊床等輔具政府都有補助，但仍需支付部分負擔，縣議員張志銘、陳翰立、廖梓佑，昨宣布與嘉義市弱勢關懷協會合作，推出輔具零負擔服務，採不排富，替民眾吸收自負額。陳翰立指出，一般家庭若有身障長輩，除了照顧費，又要負擔輔具費用，希望未來透過輔具零負擔服務，減輕民眾負擔。

3縣議員合推輔具零負擔服務

張志銘表示，政府推行長照措施，讓年長、行動不便、身心障礙者申請輔具，如病床、拐杖、輪椅等，並視經濟能力補助全額或部分費用，近來他透過慈善團體的資源挹注，解決輔具申請的自負額負擔，減輕民眾壓力。

惟在申請輔具的過程中，卻發現有許多長者在行動不便的情況下，還得舟車勞頓前往接受評估，有的戴呼吸器，有的輪椅老人還坐貨車車斗前往，令人不捨，盼縣府能擴大「到府評估」服務，降低民眾不便。

縣府社會及勞動處長林俊梧說，目前輔具評估方式有就近到公所，或至輔具中心，以及到府評估等，一般民眾可自行前往，加快申請效率，若是年長、行動不便者，本月起在縣內南投市、埔里鎮的輔具中心，已分別增加二名人手，可望加速「到府評估」服務，最多一週就可獲得評估。