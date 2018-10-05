〈中部〉台中前3季PM2.5均值、紫爆日數 創8年同期新低

2018-10-05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環保署空品監測站數據顯示，八年來每年一至九月PM2.5平均值逐年下降，從卅五．九微克／立方公尺，降至今年的十九微克；市府環保局指出，相較去年同期廿．五微克更進步；另外，紫爆日數沿用PM2.5嚴格舊標準計算，今年一至九月累計十二天，較去年同期減少六天，雙雙創下近八年新低紀錄。

九月至十二月為空污季，環保局長白智榮表示，今年一至九月空氣品質月均值十七．四微克，較去年同期廿一．四微克改善，但秋冬受境內外污染物、東北季風、中央山脈背風面等因素影響，未來仍可能發生空品不良情況，環保局會密切掌握。

環保署空品監測站數據顯示，二○一一年一至九月PM2.5平均值為卅五．九微克，有逐年下降趨勢，二○一四年為廿五．七微克、減少十．二微克，隔年為廿二．二微克，再降至今年十九微克。

環局：三大污染源管制見成效

白智榮指出，空污改善原因是市府同步管制固定、移動、逸散等三大污染源，包括制訂生煤管制自治條例，刪減台中火力發電廠（見上圖，記者蔡淑媛翻攝）五百萬噸生煤許可量；推動企業燃油鍋爐汰換為天然氣，減少PM2.5和硫氧化物排放；補助汰換老舊二行程機車及柴油車；同時跨局處力推環保祭祀，加強輔導餐飲油煙及營建工地污染改善。

白智榮表示，市府更在空氣品質不良時實施防制措施，要求高污染工廠需依規定自主降載或減排，像中火、中龍鋼鐵、正隆紙廠等大型固定污染源，協調配合降載減少排放。