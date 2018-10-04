〈台北都會〉台商證實 中國動員挺柯 介入北市選舉

2018-10-04

〔記者郭安家／台北報導〕有台商證實，今年中國上海許多台商被動員暗挺台北市長柯文哲，外傳是中國介入市長選舉所致。一位中國涉台副部長級人士透露，中國已分析二○二○年總統大選，國民黨根本沒機會，押寶柯選總統，取代總統蔡英文；理由為柯是「機會主義者」，中國會做嫁衣給柯，例如只要柯喊出兩岸農業貿易，中國就會表態採購台灣農產品，讓柯好選。

押寶總統選舉 中國會做嫁衣讓他好選

對此，台北市政府發言人劉奕霆表示，市長早已多次表明，自己到現在為止，沒有那個準備，也沒有那個規劃；對於外界說法，市府表達尊重，不予置評。但對於中國介入選舉、力挺柯文哲，劉則未回應。

北市府︰市長目前沒有選總統的規劃

這位台商不諱言，他不喜歡柯文哲，但認為中國的戰略是對的，因中國目前需要安內攘外，將國內企業弄好與美國進行貿易戰，再者航空母艦二○二五年才會完成，中國目前武力還無法對抗美國；因此在這過渡時期，中國挺柯當總統。至於中國青睞柯的理由，這位涉台人士對該台商說，「柯文哲是機會主義者，我們會做嫁衣給柯文哲。」

該台商表示，中國也認為柯文哲在兩岸關係是穩定的政治人物，只要柯不要「在外表跟中國過不去」，今天中國不會表現出對台灣有威脅，而這就會變成你柯文哲的功勞，中國也可以把柯塑造成英雄；又例如，柯文哲如果上來選二○二○總統，只要喊出兩岸農業貿易議題，中國就會讓各省買台灣農產品，讓柯好選。

台商︰如不選 為何這麼努力跑外縣市

雖然柯文哲近日表述「從頭到尾沒說要選二○二○總統」，但該台商說，「你（記者）不要聽他（柯）那樣講，我跟你打賭，他絕對會選！他如果不選，不會這麼努力跑外縣市，做一堆跟市政無關的事。」

他還說，中國涉台人士不只一次講過「二○二○年，國民黨根本沒機會」；他也認為，即便黨主席吳敦義、新北市長朱立倫參選二○二○，如果柯文哲也決定參選，可能會囊括五十七％支持度，屆時蔡英文恐剩下三十％左右選票，而國民黨恐剩十幾％。

另一位台商則說，美國台商有六成以上是支持民進黨等獨派團體；在中國方面，擁有四十萬台商的上海，已有大批台商支持柯文哲。