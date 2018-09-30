〈南部〉墾丁國家公園越野三鐵賽 500選手拚極限

2018-09-30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕被譽為全球最「野」的越野賽事，昨起兩天在屏東墾丁國家公園境內舉辦全台首次國家公園越野三鐵賽，參賽者們必須自力完成橫越一千五百公尺原始開放水域、二十六公里的越野單車翻山越嶺、十公里極限越野跑步，超過九成賽道都在山林野地，全程都要求使用現有林道，今年有二十國五百名選手參加。

超過九成賽道 都在山林野地

全台首次的國家公園越野賽，分為十公里、二十一公里越野路跑及四十二公里越野鐵人三項，除了游泳在墾丁小灣海域進行，越野單車及路跑都從大尖山腳下沿著林道穿越良巒溪，抵達滿州及恆春邊界的門馬羅山，再由赤牛嶺跑向大山母山，下坡後從石牛溪河床抵達終點墾丁青年活動中心。

全球越野巡迴賽事 已23年

這項全球越野巡迴賽事已有二十三年歷史，在全球超過三十三國、每年舉辦超過三百場的系列賽，是世界規模最大、風行最久的越野巡迴賽事，難度比一般三鐵賽高上不少，今年來自二十國共五百名選手參加。

盼帶動墾丁 成為亞洲夏威夷

主辦單位表示，XTERRA全球越野巡迴賽事，最知名的賽道在原野景觀美麗的夏威夷群島，第一次在台灣舉辦的越野巡迴賽事，找遍台灣各地，唯有墾丁地區能有符合鐵人三個項目，希望帶動墾丁成為亞洲的夏威夷。

賽事進入國家公園山區，也引發破壞生態的質疑，墾管處處長劉培東指出，這項賽事從一年多前就申請審查，經過多次路線討論，嚴格要求只能經過原有的林道，並配合當地社區人員監督。