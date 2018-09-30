〈台北都會〉拿圖像做小動作 蘇貞昌批格調不高

2018-09-30

〔記者翁聿煌、葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天成立「市民總部」，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天也一口氣成立土城、樹林、三重、中和、板橋五個分區競選總部及後援會，各場氣氛熱烈、人氣很旺；蘇貞昌今天還要與兩位黨籍市議員參選人成立聯合競選總部，並成立原住民族後援會、鶯歌區競總暨後援會，雙方互別苗頭意味濃厚。

對於侯友宜不同意辯論，導致新北市公辦辯論會破局，蘇貞昌批評說，侯友宜先前曾說「不怕辯論」，這凸顯侯「說一套、做一套」；朱立倫當年競選總統時曾說，高格調的選舉一定要辯論，「侯友宜如今已被朱立倫打臉」。

對於侯的市民總部打造「神捕侯」VS.「火球蘇」電玩遊戲，頗有嘲諷意味，蘇貞昌不以為然地說，他的競選辦公室從市民的角度考量，在各地成立的分區競選總部也傾聽市民意見、貼近市民，「不是把對手的圖像做些小動作，這不是高格調的選舉。」

國民黨執政13年 蘇：再不翻就要燒焦了

蘇貞昌昨日在三重競選總部成立大會上表示，他一向重視三重，在台北縣長時規劃捷運路線、整頓二重疏洪道成為公園、打通堤外道路連結三重和新莊，可惜的是，現任的市長朱立倫什麼都沒做，原本可以從三重通往鶯歌的堤外道路，變成有頭、有尾卻沒有中間路段，他呼籲「不用等待、不用期待，讓蘇貞昌當新北市長比較快。」還說國民黨已在新北執政十三年，「該翻轉了，再不翻就要燒焦了！」

蘇貞昌並批評說，八年來，市府的施政效率拖拉、不用心，導致新北建設延宕，他保證當選後，市政絕不延宕、新北一定更好。