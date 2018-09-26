〈中部〉鐵路高架化第二階段 新增5站10月31日通車

2018-09-26

〔記者鄭瑋奇、張菁雅／台中報導〕台中鐵路高架捷運化第一階段於一○五年十月十六日完工，第二階段新增五座通勤車站，分別為栗林、頭家厝、松竹、精武及五權站，交通部廿五日完成履勘作業，履勘小組共提出十八項改善事項，後續完成缺失改善並通過檢驗後，預定十月報請交通部正式啟用。據了解，目前鐵道局報部通車日期規劃為十月卅一日，但最終仍要等交通部核定，且不排除提早通車。

交通部鐵道局表示，台中鐵路高架捷運化計畫全長廿一．七公里，為讓施工期間不影響台鐵營運，工程分兩階段進行，第一階段工程是將鐵路移至高架橋營運，並將原有五座車站改建為高架；第二階段工程於前年十月後接續施工，新建五座高架通勤站，並陸續拆填計畫範圍內十七處平交道、十八處地下道、三座陸橋及新闢八條連通道路，改善台中市區鐵路周邊交通。

交部履勘 提出18項改善事項

交通部履勘小組昨進行分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。現場模擬演練五權站月台發生爆炸起火，有兩名旅客受傷，電梯、電扶梯及主樓梯無法正常使用，旅客由月台層疏散至地面層之車站緊急應變機制；模擬演練結果，履勘委員對於台鐵局人員的緊急應變能力，均予以肯定。

履勘小組最後提出十八項改善事項，將分別由鐵道局、台鐵局及台中市政府完成改善，待改善情形報交通部核准後，才能通車營運。

未來每兩公里 就有一座車站

鐵道局主秘溫代欣表示，台中鐵路高架化全線通車後，等於每兩公里就有一座車站，達成捷運化效益；且待台中捷運綠線完工後，民眾更可經由松竹站、大慶站轉乘捷運綠線，構成環狀鐵軌運輸，完善台中市公共運輸系統。

另外，各車站均規劃設置商場、停車場及藝術景觀等空間設施，未來鐵路高架橋下及騰空廊道土地，也將由台鐵局、台中市政府接續規劃辦理景觀綠美化、自行車道及多目標使用等工程。鐵道局表示，相信未來可帶動鐵路沿線商業經濟及運動休閒等活動，發揮鐵路高架化效益。