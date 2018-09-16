〈北部〉苗縣徐耀昌競選總部成立 國民黨三主席力挺

2018-09-16

〔記者蔡政珉、彭健禮、王駿杰、蔡孟尚／綜合報導〕獲國民黨提名競選連任的苗栗縣長徐耀昌，昨天在苗栗市成立競選總部，前總統馬英九、現任國民黨主席吳敦義、國民黨前主席洪秀柱、立法院前院長王金平等人到場力挺，讚許徐耀昌政績佳，值得選民託付支持。

馬英九說，徐耀昌上任之初，為了苗栗縣庫來往苗栗、台北奔波，雖仍負債，但經常帳已出現盈餘，非常不簡單；馬也以天下雜誌全國廿二縣市評比，苗栗從廿一名進步到十三名，證明徐有能力把苗栗帶向新的高峰。

徐定禎批徐耀昌公器私用

吳敦義則表示，徐耀昌任內，爭取一百五十家廠商設廠、投資金額超過一千億元，最近又有科技大廠要到銅鑼科技園區投資三千億元，相當了不起；洪秀柱則稱讚徐做人實在、腳踏實地，招商與教育政績突出。

不過，無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎競選總部，昨天發新聞稿，指徐耀昌公器私用，委任縣長室機要專員林佛樹從事選舉工作。

徐耀昌競選總部表示，此涉及縣府人事職權，不予回應；縣府人事處證實林佛樹為縣長室機要人員，目前派駐於頭份地區處理縣民服務相關業務，選舉期間若涉及相關選舉活動，縣府要求必須於休假日或請假期間參與。

竹市許明財競選總部成立

國民黨新竹市長參選人許明財，昨天也舉行競選總部成立茶會，邀請前國民黨主席吳伯雄與前新竹市長林政則、施性忠、童勝男共同揭牌；晚間在天公壇前廣場的造勢晚會，國民黨主席吳敦義站台。國民黨新竹縣長參選人楊文科也到場祝賀，與許明財彼此打氣，並共同表示會陸續提出有感政見，爭取選民支持。

無黨籍新竹市長參選人謝文進昨天舉行湳雅聯里後援會暨鄭宗銘競總成立大會，他的競選總部將在十月六日成立。