〈南部〉屏東眷勝利星村招商 將首見背包客棧

2018-09-08

作家張曉風老家 將變文學交流空間

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市日遺眷舍群「勝利星村」今年七月開放完成整修的三十四戶招商，吸引百餘位業者及個人申請，經過七場評選會議，昨公布結果，除有眷村內第一個背包客棧，作家張曉風老家也會成為文學閱讀交流空間。

34棟評選進駐者 包括農創、展演場地

屏東市眷村百餘棟被列歷史建築，其中二十棟六月底完成修復，加上之前已活化且租約到期的十四棟，共三十四棟由文化處展開招商，有百餘人提出申請，經書面資格審查後，七十七件申請案件進入第二階段面試審查，經召開七場評選會議，終於為各建物選出最佳進駐者。

文化處表示，此次入選進駐者，涵蓋設計師、文創產業、原眷戶及返鄉青農，營運種類包含農創選物店、背包客棧、親子體驗、服裝設計、花藝設計、表演、視覺藝術、文學書坊、複合餐飲、特色冰品、音樂展演等。

其中在勝利路郵局旁的兩棟眷舍，合計約五、六十坪，由旅行社業者郭宥婕獲選成立背包客棧，她表示，最多可提供十六床的住宿，分男、女宿及上下舖形式，將搭配遊程規畫，將國旅導入眷村園區。

此外，屏東縣籍作家郭漢辰也取得作家張曉風授權，將在其位於永勝巷五號的老家，做為推廣文學閱讀與展覽的空間，張曉風的文稿與創作歷程預計也將在此展出；此外，排灣族新銳服裝設計師阮志軍，也將進駐青島街八十三號。