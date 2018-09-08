〈北部〉傅崐萁稱千年不壞地磚 劉曉玫：早997年破功

2018-09-08

東大門夜市開幕3年 十幾片地磚龜裂

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣府三年前花了近二億元打造「東大門夜市」，才用三年地磚就破了，縣長傅崐萁曾在議會強調地磚「千年不壞」，花蓮縣政府規劃擬耗資六億多元在花蓮市區鋪設一點二公里的「日出觀光香榭大道」，也要用一樣的花崗岩黑白地磚。民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫昨開記者會批評說，東大門夜市開幕才三年就出現十幾片路面龜裂損壞，地磚提前九百九十七年報銷？劉曉玫質疑「未來還要繼續浪費公帑嗎？」

日出觀光香榭大道 擬用同樣地磚挨批

「東大門夜市在二○一五年七月 高調開幕，至今才三年，花崗岩地磚就有毀損，早了九百九十七年破功！」。劉曉玫說，擬耗資六億多元的「日出觀光香榭大道」，傅崐萁仍堅持使用花崗岩黑白地磚來展現大器，縣府需自籌三億多元地磚經費，過去數度被她質疑浪擲預算。去年五月，傅崐萁更在議會說：「這建設百年、千年不會壞，若算一千年，每年成本約四十萬」。

劉曉玫質疑說，東大門部分花崗岩黑白地磚目前已有裂痕、缺角，還有水溝蓋直接斷裂被悄悄替換成鐵片，還刻意漆上地磚顏色掩人耳目。更有一大段路多片地磚鬆動，腳踩上去會晃動作響；以及地磚高低落差超過三公分，若有小朋友不慎踢到，將跌倒濺血。

劉曉玫說，造價昂貴的「日出觀光香榭大道」也是國民黨縣長候選人徐榛蔚的政見，這種石材地板，在夏季被曬的滾燙，這麼熱的街道，誰會想要好好逛街，坐在室外喝下午茶？日出觀光香榭大道只是一個華而不實、浪費公帑的泡沫。

強震拉開縫隙 花蓮縣府：正招標修復

縣府建設處回應，米崙斷層距離東大門夜市太近，強震造成地磚縫隙拉開，發生位移實屬正常，若要修復預計經費需二千萬元，日前向中央尋求補助、僅核定二百萬，工程辦理招標中，正進行第四次招標作業，已流標三次。

傅崐萁去年在臉書寫過，政府工程總是年年修、年年申請修復預算「永遠修不完」，花蓮把格局拉大，規畫「日出觀光香榭大道整體景觀工程」，用頂級的黑白花崗石，為花蓮人打造一條千年不壞的路，為往後的百年千年發展，並成為台灣的模範。