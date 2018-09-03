〈台北都會〉競選小物大車拚 討選民歡心

2018-09-03

柯黑卡 首刷即被搶空

〔記者蕭婷方、楊心慧、周彥妤、蔡亞樺、鐘泓良、簡惠茹／台北報導〕年底市議員選舉參選爆炸，老將新秀爭出頭，在競選小物、文宣皆用盡巧思和創意搶選票，民進黨市議員王世堅逆向推出「柯黑卡」首刷搶空爆紅，國民黨市議員戴錫欽推出樂高公仔別具創意，民進黨議員參選人吳沛憶花心思創立在地雙月刊「陪你報報」推廣商圈。國民黨市議員汪志冰近期將出「個人唱片」作為另類文宣。

選將造型 變樂高公仔

柯文哲近日推出「柯Ｐ認同卡」，宣稱參選人要先簽署才能與柯Ｐ同框，引發各界嘲諷與檢視。被點名柯黑一號的王世堅，乾脆推出「柯黑卡」，卡片正面寫上了Ko Wen-Je is Pinocchio，影射柯是木偶奇遇記中說謊而鼻子變長的皮諾丘，而背面則是列出五點王世堅自己寫的「柯黑五大認同」，標榜「我柯黑我驕傲」，一推出引發民眾蒐集爆紅。

在地雙月刊 另類廣告

戴錫欽以樂高概念設計自己的三款不同造型樂高公仔，可以當成辦公室小物也可作為杯緣子，未來將製成扭蛋置於競選總部前供選民嘗鮮。

吳沛憶推出的在地雙月刊「陪你報報」，從採訪、寫稿、拍照都由競選團隊包辦，十四頁全彩印刷印三千份，創刊號以艋舺服飾商圈為主題，月刊封面即是由吳沛憶擔綱，成另類選舉廣告。

個人唱片 給選民好聽

汪志冰日前在臉書直播個人「演唱會」，演唱多首老歌大秀好歌喉，近期還將推出「個人唱片」作為另類文宣。

社民黨議員參選人劉仕傑則在文宣上大膽擺上中國國家主席習近平照片，只見習帶著一抹神秘微笑，雙手端上神秘禮物，上頭寫著「永遠沒有的台灣地區領導人選舉候選人一號習近平」，「中國共產黨推薦不投試試看」，吸引選民目光。

實用贈品 老將多愛用

許多老將仍習慣走實用路線，例如國民黨市議員秦慧珠打算送隨身攜帶的牙籤盒，國民黨市議員陳永德準備送水壺袋、環保袋、菜瓜布等鎖定婆媽族群，民進黨市議員張茂楠打算做攜帶型牙刷，讓大家注意口腔衛生。國民黨參選人游淑慧送的面紙升級為濕面紙更實用，時代力量參選人蕭新晟則將先前宣傳帆布回收利用做成環保手提包，新黨參選人趙家蓉則因應登革熱防蚊潮，推出「防疫」防蚊貼作為選舉實用小物。