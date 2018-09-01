〈中部〉3人搶市長寶座 131人爭65席議員

2018-09-01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕第三屆台中市市長、市議員選舉登記結束，有三人登記角逐市長寶座；第三屆市議員席次新增兩席，應選六十五席，參選登記爆炸，共一三一人搶進。其中，新增的第十七選區（山地原住民）五搶一，新增一席的第十一選區（東南區），也有十一人搶五席；第八選區（北屯區）則是參選人數最多，高達十七人搶六席。

市長選舉 出現第三名參選人

市長部分，除尋求連任的民進黨籍林佳龍與國民黨提名的盧秀燕登記外，昨登記最後一天，出現第三名市長參選人，五十九歲的宋原通首度參選；無黨籍的他說，他在外交部服務廿四年，更曾外派韓國等四個國家，他要讓台中取代新加坡，成為兩岸橋樑，更要爭取台海隧道通台中。

議員第十七選區 五人搶一席

市議員選舉部分，共一三一人搶六十五席；其中，新增第十一選區（東南區）一席、第十七區（山地原住民）一席，果然吸引登記意願，尤其第十七選區五人搶一席，勝選機率僅兩成。

東南區除尋求連任的四名現任議員均登記，另有七人搶進，共十一人搶五席；其中選區應選名額在四席以上，須有一席婦女保障名額，東南區十一名參選人中，有近半數、五名女性參選，除女性競爭激烈外，恐對男性參選人形成壓力。

至於第八選區（北屯區）出現最多參選人，十七人登記將搶六席，六名現任議員均登記尋求連任，另有十一人將踢館，該區有六名女性參選，讓男性參選人備感壓力。

第六選區女多於男 超過半數

包括第二、三、四、五、六、七、八、十一、十二、十三選區均有一席婦女保障名額，而第六選區（西屯區）女力當道，尋求連任的四名市議員中，就有三人是女將，總計八名參選人中又是女多於男，高達五名女性參選，將與三名男性參選人搶五席。

第十五選區（平地原住民）出現四搶一，勝選機率約兩成五；另第九選區（北區）與第十選區（中、西區）各七人登記搶三席，勝選機率均不到五成。

其餘包括第五選區（潭子、大雅、神岡）、第十三選區（大里、霧峰）均是十人搶六席；第二選區（清水、梧棲、沙鹿）、第三選區（龍井、大肚、烏日）、第四選區（后里、豐原）各有九人搶五席；第七選區（南屯）與第十二選區（太平）各七搶四；第一選區（大甲、大安、外埔）五人搶三席；第十四選區（東勢、石岡、新社、和平）四搶二；第十六選區（山地原住民）二搶一。

至於和平區區長選舉有五人登記，和平區民代表選舉有十八人登記選十一人；里長選舉六二五里，共有一二四七人登記參選。