〈北部〉《桃園》敬老、愛心卡 市長：擬納掛號、健檢

2018-08-30

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天在市議會答詢表示，目前敬老、愛心卡主要作為交通用途，市府正考慮擴增健康促進、醫療兩項用途，但不會考慮購物用途，因為這與敬老、愛心卡的政策不符，它並非如敬老金是發給現金讓老人家隨意使用。

經費還有4千3百萬元 未執行

議員黃婉如昨質詢表示，前年敬老愛心卡經費的執行率為九十五．三％，去年卻降至七十四．九％，高達四千三百萬元未執行，希望能夠擴大用途，以台中市為例，敬老、愛心卡可以使用在醫院掛號費，相當貼心。

市長：省下搭車錢 扣點減少

鄭文燦解釋說，執行率降低的原因是公車實施買一送一，敬老、愛心卡的使用次數雖然增加，但扣除的點數反而減少，並非效率不彰，由於搭車不用再花這麼多錢，市府考慮擴大敬老、愛心卡可使用的範圍，原則上以醫療、健康促進為主，如醫院的掛號費、健康檢查補助等，目前正在研議。

桃園市民卡已發行一一四．七萬張，其中一般卡五十三．八萬張，敬老卡十七．九萬張，愛心卡四．八萬張，愛心陪伴卡二．八萬張，學生卡廿七．五萬張，員工卡五．七萬張，聯名信用卡一．六萬張，行動市民卡六千張。

在學生卡部分，市立高中、國中及國小都可充當學生證及學校借書證，除國小學生搭公車五折，其餘均七五折；而敬老、愛心卡每個月有八百點額度可搭乘交通工具，八百點相當於八百元，復興區為一千點；愛心陪伴卡是身心障礙者若出入需要家屬陪同，可在申請愛心卡同時申請愛心陪伴卡，愛心陪伴卡可享搭公車五折優惠，但沒有點數。

市府資訊科技局表示，市民卡具有廿八項優惠及功能，包含市內客運買一送一、桃園機場捷運八折優惠、學生乘車補助、停車繳費、圖書館借書、政府規費繳納、APP訊息推播、長青學苑報名優惠、學生證、員工證、志工證、媽媽寶貝卡、門禁卡、運動卡、健康卡、特約商店、觀光景點優惠、觀光工廠優惠、國民運動中心等公有場館優惠等，民眾可至各區公所、市立圖書館總館及十三區分館辦理。