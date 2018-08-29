〈台北都會〉陪選將登記 黃國昌、林右昌互道加油

2018-08-29

〔記者林欣漢、俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌昨天陪同九位民進黨籍市議員參選人辦理登記，時代力量黨主席、立委黃國昌也陪同時力提名的市議員參選人陳薇仲登記，「雙昌」巧遇並互道加油。

黃國昌、陳薇仲踩破象徵「高門檻」、「舊政治」的道具紙箱，象徵要翻新政治；黃國昌說，林右昌的施政盡心盡力，很多基隆市民都非常肯定，未來不管誰當市長，陳薇仲要在議會扮演強而有力的監督者，與市民站在一起。

林右昌將於登記最後一天、三十一日登記參選市長，他昨天先陪同蘇仁和、洪森永、陳志成、陳東財、林明智、游祥耀六位現任的民進黨議員，以及施偉政、江志強、張美瓊三位民進黨提名人登記；林右昌說，不止要拚全壘打，更要衝高票數，以各區第一高票當選為目標，未來府會合作無間，在市政推動會更順利。

昨天是登記的第二天，基隆市兩天來共有三十一人參選市議員，登記名單如下：中正區：王慧童、張淵翔、徐莉莉、呂美玲、江志強；信義區：黃元良、陳東財、何淑萍；仁愛區：張芳麗、林華生、鄭文婷、游祥耀。

中山區：凃慧玲、莊敬聖、施偉政、宋瑋莉；安樂區：莊錦田、林沛祥、羅維新、陳志成、洪森永、陳薇仲；暖暖區：蔡長宏、林明智；七堵區：楊秀玉、蔡旺璉、吳桐茂、蘇仁和、張美瓊；原住民議員選區：黃淑珍、陳明建。