〈中部〉15人太鼓團、6人連線 民進黨聯合登記吸睛

2018-08-29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長、市議員選舉登記第二日氣氛強強滾！有別於多數參選人採個別登記，民進黨籍市議員參選人多揪團主攻團體戰，有十五人「太鼓當選團」、六人「穩定力量」連線騎協力車，聲勢浩大完成登記；另有新人穿布農族服裝，甚至以神力女超人裝扮搶鏡。

市長選舉昨無人登記，市議員部分共有四十六人登記，場外熱鬧滾滾，多數參選人在支持者陪同下個別登記，民進黨參選人今年主打團體戰，繼前日「五力新世代」聯合登記後，昨日參選人再揪團登記。

15人太鼓當選團 聯合登記聲勢浩大

包括曾朝榮、李天生、何文海、蔡成圭、楊典忠、范淞育、吳敏濟、江肇國、張雅旻、張家銨、劉厚承、周永鴻、蔡耀頡、謝賢、邱孟玲等十五位市議員參選人揪組的「太鼓當選團」，聯合登記聲勢最浩大。

十五人昨齊擊太鼓，高喊「凍蒜」氣勢出擊。議員曾朝榮指出，十五人合擊盼一鼓作氣，讓台中市議會民進黨團席次過半，在林佳龍連任後，市議會順暢運作助施政，也是市民期盼所在。

6人穩定力量連線 騎協力車辦登記

同為民進黨籍、尋求連任的市議員謝明源、陳淑華、翁美春、蕭隆澤、張芬郁、邱素貞等六人，另組「穩定力量」連線，以騎協力車的方式辦理登記，希望「同心協力、六席全上」。

不過，同是民進黨參選人，且同日、時間相近登記，卻分兩團，甚至還傳出太鼓團成員是由「龍系議員」組成，引起民進黨議會派系山頭分立揣測。

參與太鼓當選團聯合登記的張雅旻強調，黨團運作均是一體的，因時間配合或造勢發想不同，才有不同搭配；面對強勁競爭，打團體戰以集體作戰方式贏得勝利。

「穩定力量」的陳淑華說，大家都是「市民派」，心中只有人民、沒有派系，六人因理念相同且均是資深議員，平時在議會理性監督、問政，組成「穩定力量」，盼共為市民打拚，更在議會成為支持林佳龍施政的穩定力量。

民進黨市黨部主委何明杰也說，議會裡也是職場，各有自己問政的盟友，友情成分居多，沒有所謂派系，所謂的「穩定力量」、「龍系」，應是大家都有自己的朋友，看成派系「太嚴肅」。

另有參選人著神力女超人裝搶鏡

在老將新秀輩出的登記現場，新人設法搶鏡，民進黨籍參選山地原住民市議員的邱孟玲，穿上布農族服裝登記；親民黨籍邱于珊更穿上超人裝扮「全能超女」，均超吸睛。