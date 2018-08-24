〈北部〉守護偏鄉民眾身心靈 門諾醫院慶70歲

2018-08-24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕從一九四八年至今滿七十年，從草創期的診所到現在成為有五百床的區域教學醫院，還辦理偏鄉老人照顧、送餐等工作，花蓮基督教門諾醫院昨舉辦七十年院慶及感恩禮拜，還切大蛋糕慶生，場面隆重！

1948年山地醫療隊發展成區域教學醫院

門諾醫院全稱「臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院」，昨七十周年感恩禮拜由林約瑟牧師證道；院慶典禮包括，吳水雲、謝深山及傅崐萁等三位前、現任花蓮縣長，立委蕭美琴、徐榛蔚等應邀出席，會中頒獎給資深及模範員工；高齡九十二歲、一九五三年起加入門諾山地巡迴醫療的門諾醫院前院長薄柔纜醫師，也透過影片表達祝賀。

門諾醫療財團法人資源開發管理中心總執行長趙福厚說，門諾的山地醫療隊一九四八年成立，秉持耶穌基督的愛，許多來自北美門諾會宣教士、外籍護理師、社工們跋山涉水進入偏鄉部落行醫，隔年在花蓮市開設診所、一九五四年興建卅五床醫院、一九五五年正式成立門諾會醫院（簡稱門諾醫院），迄今已是五百床的區域教學醫院。

趙福厚也說，門諾二○一六年推動穩定護理人力專案、去年起急診醫師也從四位提升到十位，最近三年陸續更新MRI、直線加速器、添置癌症確診用的PET-CT，並將淘汰老舊的CT，引進多功能的（4D-CT）等醫療設備，提供更優質專業的醫療服務；未來還將興建健康管理中心大樓、壽豐老人照顧社區內興建健康老人的安養之家、水上教堂，提供東部居民身心靈各層面的照顧。