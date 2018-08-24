〈北部〉竹縣非營利幼兒園 將再增5所

2018-08-24

全縣將可擴增至798名額

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府配合中央「擴大幼兒教保公共化計畫」，準備與公益性質的法人合作，由政府補助在自強國中、竹東國小及新豐國中，新設三處非營利幼兒園，加上竹北市高鐵特定區興建中的文小一、文中二兩家新建園所，預計一○九學年度之前，全縣將可擴增七百九十八個非營利幼兒園的名額。

湖口、富興各增一班附幼

縣府教育處幼教科表示，今年有湖口國小與峨眉鄉富興國小兩校，新設附幼各一班，每班三十人，招收二歲以上到國小前的幼兒。

竹縣目前除新豐鄉聚集德非營利幼兒園一家，教育處利用學校空餘空間，目前已有三所學校正在建置，合計八班、二百二十六個名額，中央預計統一調降月費為三千五百元。

其中，竹東鎮自強國中規劃兩班，教室建置完畢，且已召開兩次說明會，正積極尋找適合的法人經營。竹東國小規劃四班正施工中，含一班幼幼班，爭取在一○七學年度的第二學期招生。新豐國中則是準備改建兩班，一○八學年度招生，目前已有大專院校幼保科系接洽中。

幼教科表示，教育部補助一．八億元在高鐵特區文小一、文中二，各規劃十班校舍規模的非營利幼兒園，校舍興建中，合計可招收五百七十二名幼兒，預計一○九學年度招生。連同建置中的三所非營利幼兒園，合計三年內可擴增七百九十八個名額。

教育處表示，另政府與私幼合作並提供補助，推動準公共化幼兒園，對象是平價、教保服務優質的私幼，九月十五日前提出，後續經審核通過並完成簽約，即可追溯實施，目前已有幾家私幼提出申請，月費為四千五百元。