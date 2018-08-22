〈北部〉頭份4校通學步道更新 年底發包

2018-08-22

樹根隆起毀路面 獲營建署補助

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所改善學區通學步道，針對四所國中、小外步道鋪面凹陷積水、黑板路樹生長過大、樹根隆起毀損路面、卵石步道凹凸不平不利身障人士通行等問題，進行通盤考量後，共投入一千六百萬元，將進行全面改善，現已完成規劃設計送交內政部營建署審查，預定年底前發包，明年上半年改善完成。

頭份市建國國中、蟠桃及僑善、后庄國小分校預定地周遭的通學步道因使用已久，不但影響學童上、下學的交通安全，同時也不利身障者通行，頭份市公所遂向營建署爭取一千四百萬元補助，加上公所自籌兩百萬配合款，將進行整體改善。

全面刨整、鋪平 增無障礙步道

後庄國小分校預定地圍牆外人行步道久未修繕，路面凹凸破損，且種植的黑板樹樹根生長破壞石磚基座及路面，公所將全面刨整路樹基座，並鋪平人行道，加設無障礙步道。

僑善國小校門廣場則因地勢低窪，遇雨天易積水，而學生通行的步道未與車輛分隔，潛藏危險；改善工程將增設圍牆及人行步道，維護學童通行安全。

另蟠桃國小外圍的人行道與路面高低落差過大，常發生行人未注意高低差不慎扭傷的意外；將加設低角度斜坡、增設座椅及接送區，營造友善社區環境。

建國國中靠近路側的花圃已無植栽，既有的卵石步道不但多處凹陷破損，且高低不平不利於身障人士通行；未來擬新設步道，並種植樟樹，另增設YouBike站點，方便學子通勤。

頭份市公所表示，目前已完成四校全長一．五公里的通學步道規劃設計案，提交營建署審查，待核准後將於年底前發包，預計明年上半年全面完工，提供學子及地方鄉親更友善的活動空間。