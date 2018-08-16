〈台北都會〉開除高嘉瑜黨籍？ 姚文智不贊同

2018-08-16

〔記者郭安家、周彥妤／台北報導〕市議員高嘉瑜因友好市長柯文哲，惹出一連串風波，不僅被民進黨市長參選人姚文智的發言人洪立齊點名退黨，姚的前助理蔡宜珊昨還赴民進黨中央要求開除高嘉瑜黨籍。不過，姚昨受訪主動提及此事，表達不贊同開除黨籍，也認為誤會已冰釋，風波就到此為止。

姚：誤會已冰釋 風波到此為止

姚文智表示，有些民進黨朋友要表達不同意見，他並不贊成，因為前幾天已開始促成黨內團結，過去誤會已經冰釋，現在正在團結所有力量，要往前走；他也說，相信靠黨紀不會勝選，唯有更團結、努力，把所有力氣放在爭取民眾支持。

不過，高嘉瑜風波未減，昨還有媒體爆料，指高一人囊括超過同選區三位民進黨男性議員總選票，外傳「一后抵三王」的高，不甩民進黨配票策略，還有民眾看好她之後選台北市長。高昨下午受訪強調，民進黨台北市黨部還未談該區配票，她願意配合，但她又認為，現在社會氛圍很難規範選民配票。

高嘉瑜在議場外受訪時，剛好內湖南港區民進黨市議員李建昌、中山大同區議員王世堅都在旁「排隊」準備接受媒體聯訪不同議題。輪到李建昌談配票議題時，李開玩笑問高，「不要讓我們聯合競選就對了？」引起現場記者大笑，高也直呼「沒有啦！」

李建昌說，高嘉瑜是該選區的「熱帶氣旋」，而且擴大當中，還盤旋而上，為了讓民進黨議員席次極大化，希望各區聯合競選，高應不會排斥「跟我們三個小矮人」聯合競選。李還說，高未來可能競選立委或市長，此時高立刻閃離鏡頭，不想跟李同框談「未來目標」。