〈南部〉恆春旅遊醫院改建牛步 潘孟安動怒

2018-08-14

潘為恆醫奔走多時 不滿沒進度

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春半島醫療長期弱勢，屏縣府去年爭取高榮、義大等醫學中心進駐屏北，衛福部恆春旅遊醫院也獲中央允諾超過三億元預算擴建，但自去年九月定案後，至今近一年連舊大樓都還未拆除，傳出屏縣長潘孟安震怒，恆春旅遊醫院則解釋，內部公文作業確有延宕，目前已全力補救，應不影響整體擴建進度作業。

在前行政院長林全任內定案的「恆春旅遊醫院新醫護大樓興建案」，核定總預算三﹒三八億元，拆除舊病房大樓重建後，預計興建地上八層、地下一層的醫療大樓，並增加病床、醫護人員宿舍及醫療設備，原定二○二二年完成工程驗收，在屏縣府及民代協調下，營建署允諾縮短總工程進度，希望提前於二○二一年底完工。

正當各界努力縮短工期，恆春旅遊醫院卻始終未拆除舊病房大樓，傳出屏縣長潘孟安對於院方進度牛步而動怒。

潘孟安強調，他出身恆春半島，深知居民對改善偏鄉醫療的期待，縣府奔走爭取中央補助，他也多次北上遊說，希望早日落實，不能理解預算及計畫流程萬事具備，為何院方至今沒任何進度。

院方：流程延誤 9月中拆舊大樓

恆春旅遊醫院院長潘正欽解釋，拆除舊病房大樓作業因有復健治療區每日運作，為使病人治療不中斷，在附近新建復健治療區，卻因建照申請到使用執照申請過程，內部流程出現問題，影響到舊大樓拆除作業。

潘正欽指出，目前新舊復健室問題、鄰房安全鑑定及拆除標案等問題都進行中，因正逢雨季及農曆七月，預定期程會在九月中旬拆除舊病房大樓，以利新建醫療大樓順利進行，應不會影響整體工程進度。