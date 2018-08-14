〈北部〉世界獨輪車賽 桃園子弟奪11金22銀

2018-08-14

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕桃園子弟為國爭光，獨輪車首度出國征戰告捷！市府推廣獨輪車運動，全市一二○所國中小獨輪車社團、校隊征戰各項賽事，屢獲佳績；四十四名高中、國中、國小選手組成的代表隊，月初前往韓國參加「第十九屆世界盃獨輪車錦標賽」，與全球卅三個國家、一○七五名選手同場競技，抱回十一金廿二銀十九銅。

海湖國小獲3金6銀9銅

其中，蘆竹區海湖國小獲得三金六銀九銅，是代表隊中奪牌數最多的學校；蘆竹區大竹國小雙胞胎姊妹鄭文綺、鄭詠薰勇奪四金一銀二銅，表現亮眼。

兩年一度的世界盃獨輪車錦標賽，今年八月在韓國首爾舉行，競賽項目包括田徑賽、城市賽、花式競賽、山地獨輪車、道路馬拉松及球隊運動等六大類、卅個項目。

桃園市由海湖、大竹、南崁、東安等國小，東安、南崁、山腳、大崗等國中及陽明高中組隊參加獨輪車競賽。表現突出的海湖國小，去年五月起連續在樹專盃、教育盃、飆獨輪等四個全國賽事，奪得國小組總錦標冠軍；更在今年五月的桃園市長盃獨輪車錦標賽，首次擊退常勝軍南崁國小稱霸。

雙胞胎姊妹奪4金1銀2銅

「這是桃園的大勝利！」桃園市體育會獨輪車委員會主任委員曾文敬表示，台灣隊這次出國征戰，桃園市代表隊奪牌數超過其他縣市獎牌數近三倍。獨得一銀三銅、年僅十歲的劉釋文，將升上國小四年級，從大班就開始和姊姊劉芝延投入獨輪車訓練，身高不到一三○公分的他，小巧身材駕馭獨輪車的技巧純熟，首次出國比賽就獲得佳績，他靦腆地表示很開心，希望還能有機會出國比賽；大竹國小三年級的雙胞胎姊妹鄭文綺、鄭詠薰，因學校沒有獨輪車校隊、社團，只能透過寒暑假的育樂營及每週二晚間到海湖國小練車，拚勁十足。

海湖國小校長余錦屏表示，為了參加世界盃獨輪車錦標賽，學生們從四月起就開始加強練習、七月集訓，能獲得這麼好的成績，全校與有榮焉，也感謝為籌措出國經費而四處奔走的市議員郭麗華、海湖里長徐式甫，義芳化學及大洋塑膠成立的義芳慈善基金會，更捐助卅萬元，幫助孩子出國圓夢。