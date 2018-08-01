〈北部〉5人爭寶座 通霄鎮長選情激烈

2018-08-01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣下屆通霄鎮長選舉，原有苑裡鎮長杜文卿、縣議員周玉滿、前通霄鎮長巫恒昭、退休國小校長陳漢志宣布參選，文化藝術工作者邱德宏於昨天新書發表會，也宣布投入下屆通霄鎮長選戰，目前有五人表態角逐，選情激烈。

邱德宏為文化大學政治系畢業、暨南大學公共行政與政策研究所碩士，以藝文者角度，觀察、記錄故鄉通霄，他在昨天的「邱德宏X有故事的我們」新書發表，宣布參選通霄鎮長，期許透過文化藝術的創造力及自身專業智識帶領通霄走向新未來。邱德宏的父親邱紹俊，曾任兩屆通霄鎮長，現任縣議員，也將尋求連任縣議員；邱紹俊認為，年輕人有其新思維，兒子有意願出來替鎮民服務是好事。

已連任苑裡鎮長的杜文卿，將回故鄉通霄參選通霄鎮長，將創下苗栗縣政治史上，首名現任鄉鎮市長卸任後參選其他鄉鎮市長首例；杜文卿有信心可無縫接軌，帶領通霄發展起飛。

陳漢志於前年八月退休後，擔任阿斌哥大愛協會通霄站長，加入濟弱扶貧的行列，將以「顧子弟、拚經濟」為選舉主軸，與鄉親一同向前走。

周玉滿從政廿多年，有五屆縣議員資歷，監督縣政、服務扎實，深耕地方許久；她認為，通霄需要改變，「將為通霄而戰」。

巫恒昭曾連任兩屆鎮長，推廣通霄花海，曾入選十大景觀花田，後轉換跑道當選議員，本屆回鍋選鎮長失利，再次角逐下屆鎮長，也有信心帶領通霄更上層樓。