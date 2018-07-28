〈中部〉公有停車格 8月起晚上8點後不收費

主要住宅區 週日停車也不收費
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市開車族好康大放送！市府八月起實施主要住宅區域週日停車不收費，公有停車格最晚收費截止時間，從原來晚上十點提早至八點；交通局長王義川表示，共調整約一萬八千格收費時間，藉此節省民眾停車費，方便更多車主放心使用。
民眾反映，假日多睡點，常得多繳停車費，交通局為體恤假日休息需求，自八月起，包括中區興中停車場、西區文教區、麻園頭溪園道、梅川園道等主要住宅區域，實施週日停車不收費政策，約六千四百格停車格，占路邊總收費車格數兩成六。
交通局並同步調整全市九十七條路段、五處路邊機車停車區及十二處路外停車場收費時段，從原來晚上十點以後不開單收費，提早至晚上八點；實施區域範圍包含東區、南區、西區、北區、北屯區、南屯區及西屯區等地區。
民眾省荷包 下班回家能安心停車
王義川說，全市收費路邊停車格合計約兩萬五千格，這次縮短收費時間，台中已沒有收費到晚間十點的停車格了。收費至晚間八點的車格數，超過一萬兩千格，占路邊總收費車格數四成九，不僅為市民節省荷包，下班回家能安心停車，收費人員也能提早結束工作。
王也說，收費是停車管理的手段，利用費率調整，做為車位供需轉換策略，可有效促進供需轉換，避免車位遭長期占用，並非為了增加市庫收入。市府持續以滾動式評估全市收費路線供需情況，調整收費管理政策。
市議員鄭功進表示，一個多月前才在議會質詢要求縮短停車收費時數，交通局就能從善如流，如此不僅對開車族省荷包有感，也能讓市民在假日多睡個好覺，甚至是假日出遊搭乘大眾運輸交通工具的誘因。
陳姓機車通勤族說，有時加班到晚上八、九點才回家，隔天一早看到前晚的停車收費單，心情會有點「鬱卒」，以後可以輕鬆些了；蔡姓民眾也說，停車費看似不多，日積月累金額就不少，感謝市府送好康，一個月省下千元以上。