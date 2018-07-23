〈台北都會〉時代力量張祐銓選中和議員 黃國昌力推

2018-07-23

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量在新北市中和區提名張祐銓參選市議員，昨天舉行競選辦公室開幕茶會，時力黨主席黃國昌表示，提名年輕人參選，希望今年底在新北市議會能有時力的黨團，不管誰當市長，時代力量都是最理性、跟民眾站在一起的監督力量。

黃國昌說，二○一四年，中和區選出的立法委員張慶忠用卅秒讓服貿協議強渡關山，引發太陽花運動，他當時走遍中和的大街小巷告訴在地民眾，二○一六年的選舉，中和必須跟著台灣改變，結果中和做到了（意指張慶忠連任失利）。

黃國昌說，但是，這場戰役還沒有結束，今年底的新北市議員選舉，時代力量希望把優秀、有理想、有價值、願意跟弱勢站在一起，不舞弊、不受賄，有清廉價值、堅持理想、不會背棄選民的青年送到市議會。

黃國昌推薦說，張祐銓堅持體育改革，面對各項體育協會的壓力，從來沒有退縮，張祐銓為了揭發排球協會改選的黑幕，每天早上八點到體協大樓報到並守門到傍晚，結果卻被上銬帶到警察局，雖然體育署長下台了，但體育改革的成績單在哪？張祐銓是代表年輕、改革、不向惡勢力低頭的力量。

昨天活動現場出現意外來賓、屏東縣議員蔣月惠，她說，參加太陽花學運時曾與黃國昌合照，黃國昌日前也在臉書發言挺她，因此到場感謝，她肯定時代力量這群年輕人在體育及各方面的努力，請各界多支持。