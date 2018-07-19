〈北部〉（桃園）薪少事多風險高 社工今年已走28人

2018-07-19

去年離職61人 流動率達14％

〔記者陳昀／桃園報導〕低薪、事多、風險高！市議員魯明哲昨天質詢指出，全市有四三六名社工，去年高達六十一人離職，今年到目前也有廿八人離職，但輔導個案必須花時間經營，市府社會局應該設法留住人才；社會局長古梓龍回應，已向中央爭取社工的專業加給，每月至少可加薪二千元，其餘津貼涉及中央的人事、銓敘單位，非市府權限，但會當社工最強的後盾。

魯明哲指出，去年社會局社工流動率十四％，正式、約聘社工都有外流情形，社工必須負責家庭暴力防治、街友等業務，每人每月主責廿五件個案，工作量相當大，除了仰賴專業，更重要的是得花時間經營，並與個案建立信任感，人員異動後個案交接不易上手，且受輔導個案也未必能接受常換社工。

魯明哲表示，若社會局想要留下人才，首先應提高薪資、福利，讓他們的付出與薪資成正比，目前雖有風險加給一千元至二千元，但約聘社工員起薪三萬四九一六元、保護性社工起薪三萬九五三五元，還是不夠高。

他說，社工員過半是女性，得進行第一線家庭訪問，具相當風險，社會局應該發給防身配備，而第一線人員的情緒可能會受感染，也應協助紓解心理壓力。

社局︰爭取加給 增加志工分勞

古梓龍表示，社會局已向銓敘部爭取提供社工專業加給，每月至少可加二千元，中央正研擬相關方案，另外，桃園三年內預計增加一三一名志工，今年已進用二十人，降低社工的工作量；至於其他津貼，因為涉及其餘人事、銓敘單位，必須通盤考量，並非社會局權限範圍。

他說，社會局今年編列三十萬元，提供社工人員傷病醫療、法律訴訟及心理諮商等，以及情緒支持，並會執行安全教育訓練，讓志工練習應對、保護自己，對於複雜案件會結伴同行或請警方陪同，若有防身配備的需求，只要提出申請即可採購。

古梓龍解釋，桃園因員額編制高，加上不少社工期滿會選擇回鄉服務，流動量自然較高，社會局會積極營造安全友善的環境為後盾，讓社工能安心工作，留下人才。