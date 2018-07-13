〈北部〉《桃園》難以保密處理 勞局：提醒檢舉人

2018-07-13

勞局：針對公司員工數少 易被雇主察覺案

〔記者陳昀／桃園報導〕「任職三年沒特休、加班費短少又被減薪！」台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會接獲桃園一名勞工投訴後，代為向市府勞動檢查處申訴，卻接獲回函稱「難以保密處理」，更要求「填妥檢舉書並勾選『不保密方式處理』」。工會對此直批：「是想害人被秋後算帳？」勞檢處昨回應說，因該公司員工人數少，直接稽查容易被雇主察覺，該回函的用意是確認及提醒，目的是要保護勞工，而非拒絕稽查。

工會質疑 保不保密根本不妨礙勞檢

該產業工會秘書王浩表示，工會接獲勞工投訴指桃園某公司一直沒有如實發放加班費，任職多年從沒被准過特休假，且提報的勞健保、退休提撥金額與實際薪資不符，更有片面減薪變相逼勞工離職的行為，已違反勞動基準法多條規定，工會三月底代為向勞檢處提出舉發，但勞檢處回函卻指「申訴事項顯涉個人權益事項，難以保密處理…請填妥檢舉書並勾選不保密方式處理…」。

王浩不滿表示，勞基法有吹哨者條款，就是為了保護勞工不被秋後算帳，勞檢處的回函令人難以理解，怎麼會要求當事人勾選「不保密檢舉」，且保密與否根本不妨礙勞檢，勞檢處卻拖拉至今。

勞動局：稽查時絕不會透露檢舉人身分

勞檢處解釋說，無論勞方決定要不要保密，勞檢處都不會向資方透露檢舉人身分，也會透過大範圍抽檢來避免雇主懷疑，但此個案公司的員工人數很少，因此才會回函提醒工會，因為勞檢處一旦展開稽查，雇主很容易察覺是誰檢舉，因此希望獲得勞工首肯再出手，這是「基於保護勞工的立場，以免秋後算帳」。

勞檢處：涉及個人事項 很難不被察覺

勞檢處強調，如果是進行工作環境、一例一休等普遍性稽查，勞檢處可立即前往稽查，但此案涉及個人權益、薪資等事項，一展開稽查就很難不被雇主察覺檢舉者身分，市府仍與工會溝通中，絕非不處理。