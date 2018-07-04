〈南部〉高雄鐵路地下化 鐵道局：拚10月下旬前通車

2018-07-04

〔記者王榮祥／高雄報導〕幾度延期的高雄市鐵路地下化工程，交通部鐵道局證實已設定最新期程，目標訂十月下旬以前通車；鑑於過往跳票紀錄引起議論，鐵道局這回雖深具信心，對外卻更加低調，鐵道局表示，感謝高雄市政府協助及地方體諒，強調會推出優質、安全的鐵路地下化系統。

高雄鐵路地下化總經費九九八．七億元，全長十五．三七公里，除左營、高雄、鳳山三站地下化，另增加內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義等七座地下通車站，完工後將消除七處平交道、十六處陸橋與地下道。

5車站消防檢查未過

鐵路地下化原定今年八月底通車，但五月間有五個車站未通過消防檢查、兩站未送電、八站無障礙設施需加強，經評估，七月底才能調整，且完工後還需與台鐵聯合檢查、交通部履勘等，加上改善所需時間，八月底確定無法通車。

原定8月底通車跳票

鐵路地下化延期，連帶影響高市多項重大建設，包括輕軌二階、高捷高雄車站永久站、多座陸橋拆除與貫穿鐵路的交通網、園道綠美化等，各界關切。

但高雄市政府第一時間並未責難，而是給予更多期待及鼓勵，希望鐵道局與包商以安全、品質為重，包括消防局等單位也在安檢層面提供許多諮詢與支援，協助鐵道局加速補強。

鐵道局昨低調證實，設定目標為今年十月下旬以前通車，官員私下透露，這回真的較有信心。