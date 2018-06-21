〈台北都會〉北市5個月增50人 愛滋病患數攀升

2018-06-21

聯醫：強化篩檢找出感染黑數

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府昨舉行公安會報，衛生局報告指出，今年截至五月底，台北梅毒感染者已達一一○九名，較去年同期的九六二名，增加十五．二％，累計人類免疫不全病毒（ＨＩＶ）感染者也有一一二名，今年五月愛滋病患也較去年同期增加五成，顯示愛滋感染人數有逐年攀升的明顯趨勢。聯合醫院昆明防治中心組長魏孫震指出，感染人數增加的原因，一方面與強化篩檢後更能找出感染黑數，另一方面因性病疫情全球都在上升有關。

衛生局報告指出，台北市今年五月新增三十三名ＨＩＶ感染者 ，平均每日就有一．一人感染ＨＩＶ，相較去年同期增加一成，累計一月至五月已有一一二名感染者；而五月新增人類後天免疫缺乏症候群（ＡＩＤＳ）的病患也有十五名，較去年同期增加五成，累計一月至五月已有五十名病患。

梅毒感染者達1109名 增加15.2%

且衛生福利部疾病管制署的傳染病統計資料也顯示，台北市今年一月至五月累計梅毒感染者達一一○九名，較去年同期的九六二名增加十五．二％、累計淋病感染者三九一名，也較去年同期的三六九名增加六％。

衛生局表示，因愛滋感染人數有逐年攀升的趨勢，所以這期已於台北市的防疫安全指標中，新增「愛滋病疫情」指標，會從同志族群、性工作者做衛教宣導及篩檢、擴大在同志三溫暖或大學校園等處發放保險套等方式，全面加強防疫。

魏孫震指出，其實去年與前年的愛滋感染攀升趨勢更為強烈，今年趨勢已經緩下來，愛滋感染增加是因透過匿名篩檢等方式，減少民眾的反感後，才把原本沒找到的感染黑數找出來，目前全國各地的防治成效都已顯現，但全球的感染趨勢還在上升，因此還得持續加強推廣。