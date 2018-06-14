〈南部〉《台南》嚴防豪雨 逾300移動抽水機到位

2018-06-14

〔記者劉婉君／台南報導〕受到滯留鋒面與西南氣流影響，南部地區恐降下豪雨以上等級雨量，台南市政府嚴陣以待，昨天下午六時雖然台南地區尚無降雨，災害應變中心已提早調升為二級一階開設，水利局並在白天就完成河川工程缺口的巡檢及填補，大型水門及超過三百台的移動式抽水機均到位，以便隨時因應。

估今早至後天雨勢最大

嚴防豪雨釀災，代理市長李孟諺昨天早上在市政會議上即要求各單位做好防災準備；水利局指出，除了中央氣象局資料，市府也隨時與氣象顧問聯繫，掌握最新狀況，台南地區預估今天早上至後天雨勢最大，山區預測兩天的總雨量將達到六百毫米、平地預估三百五十毫米，因適逢大潮期間，更將影響排水效果，提醒沿海地區與低窪地區應慎防淹水及長浪。

水利局於一週前即展開河川防汛缺口的巡檢及填補，全市五十三座大型抽水站及逾三百台移動式抽水機，均已在包括安南區安中路、海尾寮等低窪地區準備就緒，油料與人員也已經到位。

而針對前幾次豪雨造成嚴重淹水的中山高速公路仁德段下方的永康崑山、仁德等地區，目前已先將三爺宮溪堤岸加高工程大型機具出入的河川缺口回填、機具撤離，而崑山里抽水站已經啟動、永康鯽潭橋兩側已拓寬、萬代橋也有部分打除，有助於水流量，此次豪雨也將考驗相關的整治成效。