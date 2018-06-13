〈南部〉賣臭豆腐養四口 韓世傑獲全國孝行獎

2018-06-13

媽媽及姊妹中障 他無怨尤

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市男子韓世傑在父逝十五年來，一肩扛起家庭重擔，照顧中度智能障礙母親及姊妹，他白天備料兼顧家人，晚上在夜市賣臭豆腐，努力掙錢維持家計，感恩全家人同住就是幸福，認為路是人走出來的，樂觀面對人生考驗，榮獲今年全國孝行獎。

今年四十二歲、住鳳山區眷村的韓世傑，父親是老榮民，十五年前病逝後，留下母親及姊妹均是中度智能障礙。母親撿回收物維持家計，如今年邁行動不便，全家經濟重擔都落在韓世傑身上。

韓世傑曾是印刷廠工人，因白天無法照顧家人，改到夜市擺攤賣衣服，每天忙碌奔波，仍難以支付全家開銷，幸好遇到貴人相助，決定賣臭豆腐，他白天備料兼顧家人，晚上夜市擺攤，勉強餬口。

韓世傑說，剛開始一晚只賣幾百元，他想到全家人吃飯成問題，擔心到整晚睡不著覺，幸好天無絕人之路，他努力創新口味，生意逐漸好轉；過程中一度被人欺凌，有攤商看他是菜鳥，故意找他麻煩，經他主動示好才化解。

母病手術 收攤後整夜守護

值得一提的是，他的母親生病不會表達，曾因肚子痛送醫急救，才發現膽囊發膿要切除，他晚上收攤後再到醫院照顧母親，整夜守護，孝行令人感動。他也曾娶中國妻，以為多一人可照顧家人，卻發現對方不愛他的家人，他認為親人不是包袱，照顧是天經地義，選擇離婚不讓家人受委屈。

中國妻不愛家人 選擇離婚

韓世傑表示，父母親辛苦拉拔他長大，讓他很感恩，生活雖然很辛苦，但他勇於面對、接受，只要全家人能在一起生活就是幸福，將人生考驗視為平常，他說「路是人走出來的，堅定信念就能走出低潮，讓家人過好日子。」