〈南部〉申設太陽光電屋頂 新市當示範區

2018-06-13

目前新市區通報189戶有意願

〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合中央「綠能屋頂全民參與」推動計畫，包括無公共安全之虞的違建屋頂也能做太陽光電，南市為全國綠能屋頂示範縣市，提出今年度達成一千家綠能屋頂及裝置容量一千萬瓩的設置申請目標，目前以新市區初步訪查一百八十九戶有意願，將做為第一個示範區，但尚待現勘場地是否合適，以及公告徵選營運廠商。

經認證無公安疑慮 違建屋頂也能參與

經發局表示，為配合綠能屋頂政策，經濟部與內政部已修正「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」相關規定，放寬到高度四．五公尺以下免申請雜項執照；另在不影響公共安全下，屋頂違建也能參與綠能屋頂計畫，並於技師簽證結構安全後可設置太陽光電，但屋頂避難平台、建築違章樓層達兩樓以上、影響公共安全者仍不可設置。

經發局表示，將以家戶同意戶數較密集的區域先推動，目前以新市區一百八十九戶最多，其他區分布較零散，將公告徵選營運廠商後，實際勘查場地才能確定施作多少戶數。此外，今年目標數是一千家綠能屋頂，但一般家戶裝設容量有限，因此大型工廠也是推廣對象。

30坪屋頂 每月平均653元回饋金

「綠能屋頂全民參與」方案，有意願設置綠能屋頂的屋主，可免出資將屋頂「出租」給營運商參與改造，而營運商長期維運達廿年。一般家戶做綠能屋頂的好處，若以卅坪屋頂、設置十瓩計算，每月平均約可獲得六百五十三元回饋金，與一般用電小家戶每月電費幾乎相當，形同不必繳電費。此外也不乏民眾願意出租，希望藉此提升屋頂結構安全，隔熱效果變好，還能解決漏水。