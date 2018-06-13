〈南部〉墾丁公教會館BOT案 縣府：最快年底動工

2018-06-13

國賓飯店集團得標 開發延宕

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府二○一三年採取BOT甄選開發的墾丁公教會館BOT案，當時由國賓飯店集團得標，原本估計在二○一六年營運，至今仍荒煙蔓草，當地謠傳墾丁負面消息影響投資意願，縣府觀傳處澄清，飯店因環評等問題不斷修正，可望在今年底開始動工興建，業者對墾丁仍充滿信心。

外界傳言不斷 縣長指示聯繫

位在墾丁大街上的墾丁公教會館BOT案，當年正值墾丁國家公園觀光人次逼近千萬，吸引包括晶華與老爺酒店等大型飯店業者參與，最後由國賓飯店集團得標，業者號稱將斥資十二億元，投入旗下副品牌amba意舍進駐，但開發基地始終沒有動靜，引發不少傳言。縣長潘孟安日前指示觀傳處與國賓聯繫，了解其投資意願。

墾丁公教會館用地位在最熱鬧的墾丁大街中段，早年被戲稱為「黃金蚊子地」，基地面積六千三百餘平方公尺，屏縣府規劃以旅館及會議室等公教設施為主要開發方式，許可年限五十年，當時規劃一百多個房間，採綠建築並結合海洋、生態元素，朝環保、生態旅遊發展方向營運。

挖出珊瑚礁岩 交墾管處儲放

「目前已經進入審查最後階段。」屏縣府觀傳處處長黃建嘉表示，因墾丁地區地質特殊，地下遍佈珊瑚礁岩，經營建署審查開發計畫已通過，未來挖出大型珊瑚礁石，將交由墾管處統一儲放，整個開發案正由墾管處進行建築計畫審查，最快今年底開始動工。

黃建嘉指出，因為飯店在房間數量及屋頂游泳池等細目不斷修正，中央審查曠日費時，才會造成開發時程延宕，並非對當地觀光景氣有疑慮，國賓飯店集團多次向縣府強調「對墾丁的觀光仍有極高期待」。