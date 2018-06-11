〈南部〉佳佐百年教堂整建 力推可可觀光

2018-06-11

荒廢半世紀 籌八千萬修復原貌

〔記者邱芷柔／屏東報導〕萬巒鄉佳佐村百年歷史的「佳佐天主堂」，因地方人口外移荒廢了半世紀，經屏東縣政府取得天主教高雄教區同意後，將著手進行整建，做為推廣屏東可可的基地「可可產業跨域推廣所」，最快明年一月完工。

佳佐天主堂是佳佐村、佳和村居民早年的共同記憶，縣府決定讓荒廢半世紀的教堂重生，依原貌整建並結合客庄意象裝置藝術，活化成為屏東可可產業跨域推廣所，總經費八千萬元，將分成三期進行，第一期先以三千萬元經費整建硬體設備。

整合巧克力產業 跨域集中資源

屏東因為地理位置與氣候條件造就可可絕佳生長環境，近年利用屏東可可製造的巧克力，陸續在世界巧克力大賽中得獎，讓屏東可可價格水漲船高，這波可可熱潮吸引越來越多人投入，縣內種植面積飆破三百公頃，在地自有品牌更超過三十家，但農民、業者多單打獨鬥，資源無法整合讓產業發展出現瓶頸。

縣府客家事務處長陳麗萍說，屏東可可與國際期貨價格相較，每公斤可高出三．五倍，但過去業者多孤軍奮戰，不僅品質難穩定，個人產量也無法應付較大的訂單，尤其從新鮮可可果到乾果的專業機具，並非一般業者可以負擔，屏東可可產業跨域推廣所將集中資源，讓專業機具進駐，提供生產、加工、銷售的整合平台。

陳麗萍說，教堂與其腹地約兩千一百多坪，推廣所除整合地方資源，也將扮演推動可可觀光要角，初步計畫透過虛擬實境、擴增實境應用，呈現屏東可可產業從產地到餐桌過程，讓推廣所成為地方觀光亮點。