〈台北都會〉凝聚士氣 姚文智與綠議員辦座談會

2018-06-08

〔記者周彥妤／台北報導〕年底台北市長選戰白熱化，民進黨台北市長參選人姚文智昨晚於士林舉辦首場與綠營議員合體的聯合座談會，現場聚集百餘位支持者參與。姚除了宣布六月廿三日將舉辦大型造勢晚會，屆時黨內重量級人士都將到齊，以破除外界指稱的「棄保」謠言，即起至七月也將陸續聯合綠營議員展開聯合座談會，凝聚綠營士氣。

姚文智昨晚於士林區福國路舉辦聯合座談會，約有上百名支持者共襄盛舉，其中國策顧問黃承國、立委莊瑞雄、蘇治芬也到場相挺，黃承國更送上菜頭，祝福姚贏得好彩頭。

姚文智致詞表示，這場選戰是苦戰，但現場很多人告訴自己，一定能贏得選舉，因為對自己有信心；他也向現場支持者喊話，每個人要一票拉一票，現場就要拿下十萬票。

談到台北市長柯文哲，他說，目前他不及於柯的地方，就是對方網路粉絲多，但很多其實是經過擦脂抹粉的消息，到處在網路世界流竄，讓外界誤以為北市進步很多。

他批評，柯文哲這三年老是把建立ＳＯＰ掛在嘴邊，總是說「該怎麼做就怎麼做」，實際上根本沒有解決問題，就像內湖交通壅塞，始終懸而未決，就是一個代表案例。

姚文智說，台北市要成為體現台灣價值的國際級首都，他更向台下支持者喊話，六月廿三日的造勢活動，黨內齊心一致，都會站出來相挺，呼籲大家一起參與這場盛事，當眾人力量能夠匯聚一塊，便會贏向勝利的目標。

至於柯文哲昨於議會坦言，上電台為「兩岸一家親」道歉後，民調立刻少了十五％，「好厲害」。姚文智受訪說，這就是民眾看破柯文哲的反覆無常，總是見人說人話，見鬼說鬼話，毫無中心思想。