〈南部〉國道便道抓機車超速 警：有預立警示牌

2018-06-07

網友：警躲巷內 時速43公里被開單

〔記者黃良傑／高雄報導〕有民眾PO罰單和照片爆料，指騎機車時速四十三公里在高速公路下便道，被躲在小巷內警察取締，限速也僅卅公里，立即引來上千人留言，多數喊扯、搶錢，留言「我騎腳踏車都比你快」、「用跑的可能就超速了」，警方回應，因總統府和市長信箱接獲檢舉交查，應是附近居民不滿機車超速影響安全，取締均依規定預立警示牌，將不撤單但可依程序訴願。

警︰限速30公里 不撤單可提訴願

警方透露該路段取締二天，共取締一百九十多件違規。據了解，PO「爆料公社」那張罰單，應是騎士行經皓東路轉高速公路旁便道，時速四十三公里被測速開罰，因該處屬小巷道未裝設照相測速桿，地上也未標示限速卅公里，PO網爆料的民眾討拍，留言「難道要用推的」。

一下子湧入三千多人按讚、一千多人聲援，留言「還好腳踏車沒掛車號」、「阿嬤跑步都快超速了」，不過，也有網友支持警方取締。

警方無奈表示網友誤會了，便道路段會用移動測速器取締，是因有民眾向總統府、市長信箱檢舉，指高速公路下便道常有超速機車，影響當地居民出入安全與安寧，警方獲報出動移動式測速器，希望改善當地機車違規情形。

警方強調，因兩年前曾發生A1死亡車禍，至於限速卅公里是交通局所決定的，警方負責執行取締，並依照取締規範，依規定在一百公尺前設置照相取締警示牌，此外，因取締源於檢舉、陳情，因此，若於該便道違規遭開罰，並不算「績效」也非搶錢。