〈南部〉後勁溪畔 發現140年清代貢生古墓

2018-06-05

文史工作者呼籲列為古蹟

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市楠梓區後勁溪畔，日前被地方文史工作者發現一座形制規模宏偉的清代墓塚，墓碑記載竟是一座「進士」古墓，距今已有一百四十年歷史，石材、做工講究，其林氏後代世居楠梓後勁，每逢清明、過年，家族群聚掃墓熱鬧滾滾，文史工作者呼籲列古蹟。

部份受損 整體狀況尚稱良好

楠梓文史工作者林勝童說，這座古墓建於光緒二年（一八七六年），屬閩南型式，結構主體為灰泥磚砌搭少量石材雕刻，石材有青斗石、花崗石兩種，墓區雖因年代久遠而部份受損，但整體狀況尚稱良好。

墓區涵蓋墓塚、墓碑、墓桌、曲手、內外墓埕等，內外曲手前端各置石筆與石獅一對，顯示其身世不凡，且墓塚前有後勁溪曲水環繞，背有半屏山為靠，可說是上選的風水寶地。

不過，林勝童加以考究，這座古墓主為林氏宗族第四代，科舉所用的名字是建中，本名星，又名惠安，從盧德嘉「鳳山縣采訪冊」己部篇查到有「咸豐十一年林建中，縣學，閩籍歲貢生」記載，而不是真正的進士，功名比秀才高一級，較舉人低一階。

林勝童說，清代許多僅具舉人、貢生功名者，常借用進士頭銜稱呼，如舉人又稱「鄉進士」、恩貢生又稱「恩進士」，主要是期許後代子孫能在功名道途奮發向上，有朝一日能建立重大功勳追贈先人。

墓主林建中的三個孩子中，次子為明經進士、三子也是秀才出身，在後勁地方事務影響近一甲子，其過世之後，後勁鄉親感念其對地方的貢獻，每戶均出一畚箕的土構築墓園，可見其家族對後勁影響之大。

林氏家族第十代傳人林昱朋，去年考上律師，目前仍在高雄大學攻讀法研所，他說，每年的清明、過年，家族掃墓聚會都已不熟識，但熱鬧場面壯觀。

林勝童認為這座古墓具有歷史價值，政府應予妥善保存，可供後人研究。