〈北部〉竹縣文小一建校有望 東海國小去留待評估

2018-06-01

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣政府近期將提案，向中央爭取竹北市文小一預定地新建小學，以舒緩東興及六家國小新生超額的窘境；縣府教育處表示，東海國小校舍老舊待改善，後續將與校方和學區居民溝通，視經費許可，研議未來就地改建或移入文小一新校。

舒緩竹北超額新生 中央口頭奧援

縣府教育處長劉明超表示，近年東興國小及六家國小兩校，每年合計兩百多名新生需要輔導轉介他校，而兩學區目前又有不少新建案正在進行，在現有校舍難以擴充下，窘況未來將更惡化。

為此，縣府規劃在文小一預定地第一期幼兒園興建完成後，展開第二期國小部的校舍興建計畫，縣長邱鏡淳日前在東興國中首度透露，此案已獲得中央口頭奧援，還說東海國小若移師文小一，原校址未來可作為台灣知識經濟旗鑑園區的研發基地。

對此，縣議員邱靖雅表示，竹北市東區公立國中小僧多粥少，樂見縣府新建學校因應，但東海國小距離文小一尚有一段距離，影響學區很大，建議提前與當地居民多方溝通，再做妥適決定。

劉明超表示，初步研擬文小一國小部將規劃六十班規模，包含校舍大樓和活動中心等，總經費需約七億元。東海國小已六十二年歷史，老舊校舍確實需要翻修，但縣府財政拮据，因此將東海校舍改建一併納入整體考量中，不過尚未定案。

規劃設計費將提案 盼年底前招標

劉明超表示，縣府近期就會提案爭取文小一國小校舍興建的規劃設計費，希望在年底前順利招標。

教育處也將擇期召開公聽會，邀集東海國小校方、家長和社區人士，聽取各方意見，再評估維持原校就地改建或全校移入文小一新校。