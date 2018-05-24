〈北部〉《桃園》全市20萬盞路燈 明年底換裝LED

2018-05-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市共有廿萬餘盞路燈，目前僅四萬餘盞換裝LED燈具，其餘為較耗電高壓鈉燈，市議員郭麗華昨質詢關切剩餘十六萬盞路燈更換進度，也要求市府在裝設LED路燈時必須注意光照對農作物的危害；市府工務局長黃治峯說，將透過能源節省服務業（Energy Service Company, ESCO）計畫，以節省的電費來支應裝設LED路燈經費，採用八年專案計畫，市府不用增加預算，用電將可全面減少。

郭麗華表示，桃園市還有十六萬盞高壓鈉燈路燈、每盞用電量為二五○瓦，與一一○瓦的LED燈泡照度相同，但高壓鈉燈用電量卻是LED路燈的三倍，市府應該儘快更換，達到節能省電目的；此外，先前裝設LED路燈發現有影響農作物生長情形，未來換裝LED路燈時要避免這個問題。

黃治峯表示，桃園市共有廿萬餘盞路燈，其中列冊約十六萬盞、未列冊四萬盞，目前僅有列冊四萬盞路燈使用LED燈泡，其餘均使用高壓鈉燈，將透過ESCO計畫將未列冊的高壓鈉燈全面更換為LED智能路燈系統，ESCO計畫已完成專案管理案（PCM）的招標，預估年底前可完成規劃，明年起就會啟動八年專案計畫，而換裝燈泡約需一年時間，最快二○一九年底，桃園市可進入全LED路燈時代。

老舊線路汰換 一併換裝

黃治峯說，LED路燈容易因電流不穩定而故障，工務局明年也將編列三億元經費進行老舊線路汰換，且LED路燈光照較為集中，為避免對周邊稻田等農作物造成光害，也將採取多層折射、光罩等設計，避免造成光害。

換裝後8年費用 比傳統便宜

工務局副局長劉軍希指出，經統計，二○一四到二○一六年，桃園市平均每年用於路燈電費及維修費用為三．五六億元，若以八年計算，共需廿八．四八億元；若採用ESCO計畫，包含PCM經費、廠商施工建置費用、八年的電費，市府將支出廿八．○三億餘元，每個月為三．五億元，還是較傳統便宜。

劉軍希說，ESCO計畫除更換LED路燈，也會建立智能系統，燈具故障會主動通報控制中心派工養護，不僅縮短作業流程，也減少巡修人工。