〈中部〉離岸風機太靠近 台灣白海豚受威脅

2018-05-15

保育人士籲公告棲地範圍

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化外海即將設立離岸風機，可能會影響瀕臨絕種的台灣白海豚生存！中華鯨豚協會秘書長李宗翰強調，希望比照國際對鯨豚保育的做法，儘速公告白海豚重要棲地範圍，離岸風機的基樁要離棲地七百五十公尺以上，施工音量要在一百五十分貝以下，並建立海上施工觀察員制度，創造綠色能源與保護白海豚的雙贏之道！

不反對風機 盼施工時降低噪音

李宗翰表示，俗稱「台灣白海豚」的中華白海豚台灣特有亞種，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）已正式列為「瀕危」等級，希望國內提升白海豚保育等級，目前國內白海豚數量大約只剩下七十隻，由於數量少、繁殖速度慢，已經瀕臨絕種，棲地為苗栗龍鳳漁港到台南將軍漁港之間的西海岸，其部分棲地與風機場址有所重疊，不能讓僅存的生態廊道再受到破壞。

李宗翰強調，該協會不反對風機與綠能，但是要用對的方法，在對的地點來興設離岸風機，希望國內風機建造，能夠比照國際對鯨豚保育的作法，也就是風機基樁中心的七百五十公尺以內，都不能出現白海豚，一旦施工發現，就立即停工，施工音量必須低於一百五十分貝，並建立海上施工觀察員制度，才不會完工後白海豚也死光了，再來檢討也來不及了。

李宗翰表示，白海豚是用聲音來覓食，也就是「迴音定位」，聲音太大會造成白海豚的耳朵永久性傷害，沒辦法靠著聲音來找食物的話，等於宣告白海豚「死定了」，而風機興建的過程，打基樁的音量最大，勢必對白海豚造成影響，這也是為何提出基樁施工應該保持安全距離、保持適當音量的原因。

李宗翰指出，在開發離岸風機的公聽會，都曾提出白海豚保育的問題，但未獲得積極回應，希望能夠在施工之前，再次提出沉痛呼籲，為台灣留住白海豚存亡關頭的生存空間。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，白海豚棲地與風場位址有部分重疊之處，就應該將風場外移，除了不能佔據棲地，也要保留適當的漁業捕撈的空間，才不會造成兩者衝突。

彰縣府允提醒業者重視

而針對保育人士的呼籲，彰化縣農業處副處長郭至善強調，未來在施工時，將會提醒業者重視白海豚的生態問題，維護生態與發展綠能，以取得平衡點，來共創雙贏。