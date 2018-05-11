〈台北都會〉幼兒定點臨托 文山先試辦

2018-05-11

〔記者蕭婷方、沈佩瑤／台北報導〕母親節將至，為減輕年輕家庭負擔，讓女性更願意生子，北市多管齊下提供托育服務。目前北市托育服務有公私立托嬰中心機構托育與保母托育，為服務臨時有需求家長，北市社會局昨召開記者會，即日起在文山區居家服務中心開辦「定點托育服務」，提供家長每週一到週五、上午九點到下午五點的臨托服務。

柯文哲致詞表示，雙薪家庭婦女常要工作又要帶小孩，若無親友服務又需要半天、一天時間處理事情，小孩不知去哪寄放，北市便試辦定點臨托，收托北市六個月至六歲以下兒童，讓家長依照需求預約，安心托兒。柯也坦言，由於還在試辦階段，現階段每小時只有四個名額，僅提供電話預約，也著手架設預約網站，未來民眾也可上網預約。文山區居家服務中心02-86638295。

據統計，北市○至二歲嬰幼兒計有五萬三千多人，約有八十五％在家自行由家長、親友照顧，但家長偶有突發狀況或因工作需求，可能遇到臨時找不到人托育窘境。

社會局婦幼科長鍾雅惠表示，由於社會對臨時托育需求不一樣，這幾年政府持續嘗試提供不一樣的臨時托育服務，除機構與保母臨托外，去年起也與民間團體合作，預計要在文山區居家服務中心提供「定點托育服務」，只要家長有臨時托育需求，就可至中心尋求協助，讓沒有臨時托育資源的爸媽，對公部門提出的臨托有信心。