〈北部〉花蓮193線環差通過 拓寬減為20米

2018-04-17

北段新闢路線近8成

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「縣府浪費七億、撤銷環差報告、停止無謂開發」！在反對開發、贊成開發兩造場外的對峙抗議聲浪中，雖然北段六點○五公里中，新闢路線將近八成、被質疑「應重作環評」，但花蓮縣縣道一九三線拓寬案的「第二次環境影響差異分析報告」，環評大會主席劉瑩三最後宣讀決議，包括國土保安林不應開發，以及環說書「建議審核修正通過」。

縣府也表示，新闢路線也是為了過去歷次審查會討論結果，因此避開敏感區域，路幅也由拓寬三十米縮小為二十米，影響的樹木也從八百多棵減少為六百多棵。

環團：應重作環評

針對環團及環評委員何鎮平質疑，北段西移的四點四公里已經是新闢路線，比例將近八成「應該重作環評」，縣府堅稱，北段起訖點都一樣，新闢道路「仍是原來的一九三線」。

此外，反方包括東華教授戴興盛、地球公民基金會顧問蔡中岳等，會中都質疑環評程序有問題。地球公民基金會專員詹壹雯說，一九三線北段僅送環差審查，「有違反環評法十六之一條疑慮」。她說，依法，一九三線環說書八十八年通過後，超過三年沒開發，應做環境現況差異分析及對策檢討報告（環現差），但縣府切割審查，南段做環現差，北段僅做環差，「這不是同一條路嗎」？

縣府：已通過全線環現差

對此，縣府則強調，一○五年九月三十日已通過全線的環現差、南段環差，因此程序沒有問題。

而由於保安林地、清軍營盤址均已迴避，西移道路也避過密植林帶及加灣社區，出席環評委員對拓寬案已無太多異議；委員何鎮平認為，北段六公里有四公里新闢「跟原計畫書不一樣」，「是叫環評委員來背書嗎？」他認為應依法重辦環評。

贊成、反對民眾動員

議員莊枝財質疑，路線西移四點四公里多，將近八成都是新闢道路，且徵收的六十二％土地是私有地，「地主都還不知道土地要被徵收」，他認為應照程序走「先退回再審查」；莊也質疑，一九三拓寬經費來源是公路總局的生活圈計畫，但去年經費已被凍結，縣府硬要做「經費從哪裡來」？

議員何禮台昨動員大批贊成的鄉民到場吶喊，盼拓寬「早點通過」。新城鄉代表會主席邱光明說，鄉民九十九％贊成拓寬，「請求縣府趕快進行」；議員何禮臺說，都已經避開防風林、遺址了，還要阻擋道路拓寬「大家要摸著良心」。

縣府建設處表示，環說通過後，將修正工程計畫後送公路總局「生活圈計畫」，該計畫採滾動式檢討，加上該計畫預估還可延長二年，應可順利申請到經費。