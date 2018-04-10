〈北部〉《桃園》市圖總館9月動工 拚111年營運

2018-04-10

〔記者許倬勛／桃園報導〕落腳桃園區藝文園區的市立圖書館新建總館於去年五月完成競圖，將以「生命樹」為概念主軸打造綠建築，總工程費約廿三億，市府新建工程處昨宣布九月即將動工，預計一一一年完工營運；市圖總館部分空間規劃為商場與電影院等，將採多角經營，為全台首創。

市圖總館預定地位於展演中心旁的公有綠地，建蔽率四成，可留下六成綠地；基地鄰近未來的捷運綠線展演中心站（G11），規劃興建地下兩層、地上八層建築，地下室設置四百個平面停車位。

市立圖書館館長蔡志揚表示，市圖總館由郭自強建築師事務所與日本建築團隊「梓設計」通過競圖，從桃園獨有的氣候與位處公園中的特性，設計出與環境共生的「生命樹」綠建築；內部結構則採「知識螺旋」概念，在建築物中央設置通風採光井、感應式居住空調系統及室內通風規劃等，同時將耐震牆設計成如被群樹環抱的書架形狀，結合環境特色與環保節能觀念。

市府指出，市圖總館的室內總樓地板面積為一萬六千平方公尺（四千八百四十坪），規劃藏書一百萬冊，具閱覽、查詢、借閱等服務。此外，館內空間也將委外經營引入商場、電影院與主題餐廳等，提供多元的展演、文化、商業與休閒空間，成為桃園文化新地標。

新建工程處指出，桃園市圖總館結合商場在台灣雖是先例，但圖書館與商場在空間規劃將採行分棟及分層，電影院會設在總館旁，民眾不必擔心相互干擾或有排擠效應。

林政賢：需營運圖書館為主 商場為輔

針對圖書館引入商場、電影院曾引起輿論反對，反對者擔憂圖書館需要寧靜空間，商業化經營會破壞藝文園區設置初衷，市議員林政賢說，只要市府能秉持著營運圖書館為主、商場為輔的原則，仍樂見藝文園區出現其他設施，如此也能帶來人潮。

范綱祥：多角經營 可避免淪為蚊子館

市議員范綱祥則表示，桃園欠缺吸睛的指標建築，藝文特區一帶也缺乏大型電影院。他很期待市圖總館可以成為文化地標，而多角化的經營可避免公共設施淪為蚊子館，讓民眾有更多的休閒選擇，對此他樂觀其成。