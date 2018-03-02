〈台北都會〉老屋健檢不追蹤 挨批做半套

2018-03-02

有耐震疑慮共437件

〔記者蕭婷方／台北報導〕行政院近日公布老屋強制健檢擴大實施，預計四年投入逾六十億元，補助民眾對老舊建物進行建物快篩。不過，北市議員王鴻薇昨早召開記者會指出，北市都發局近五年總計對一○四一件私有老屋進行健檢，其中有耐震疑慮計有四三七件、比率近四成，至少影響二萬戶家庭，但目前僅有兩件進行詳細評估，全無進行耐震補強，批北市老屋健檢做半套。

僅2件進行詳細評估

一九九九年九二一大地震後，北市在建築物分區屬於地震乙區，耐震係數標準需耐五至六級，目前總計九三三六○棟。

王鴻薇調閱資料統計，北市自一○二年起五年來依照「台北市老屋健檢申請及補助實施計畫 」砸一四一二．三五萬元補助一○四一件私有老屋進行健檢，其中「耐震能力有疑慮」者共有三七二件、占三十五．七四％，「耐震能力確有疑慮」（即無法耐震五至六級）者有六十五件，占六．二四％。

王鴻薇進一步指出，依照規定目前有疑慮的四三七件個案，應該進一步進行詳細評估，但據建管處統計，目前僅有兩件提出申請，這兩件檢查結果也因「安全無虞」，未進行耐震補強。

王鴻薇批，政府雖對老屋健檢有補助，但是健檢之後有疑慮者不僅未追蹤，也沒協助做耐震補強，老屋健檢只是做半套，老屋重建進度根本原地踏步。

建管處長張明森說明，以往未有法源強制有疑慮建築屋主進行詳細評估，僅能仰賴屋主自行向北市申請補助，並自行進行耐震結構補強；日前中央建築法修法後，規範特定場所屋主應要做詳細評估。

建管處5月有輔導團

依法進行細部評估後房屋若未符合耐震標準，可依都市更新法進行都市更新、或依都市危險及老舊建築物加速重建條例進行重建。

建管處使用科長陳建銘表示，今年有危老條例新上路，五月將會召開說明會輔導建築師了解相關法令，也會有輔導團協助老屋進行健檢。至於四三七件危老個案中是否有大賣場、百貨公司等，建管處以私人財產不便公告為由未公布名單。