〈南部〉《市容門面改造》台南轉運站動土 拚明年3月完工

2018-02-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南火車站區周邊交通壅塞，加上北門路段國道客運載客量大，市容門面「擠」得亂糟糟，市府與公路總局投注一．二億元，在原台南兵配廠基地新建台南轉運站，昨天動土，明年三月底完工，重塑市容景觀。

交通局推動大台南公共運輸政策，擘畫全市十七處轉運站，自一○三年起迄今已完成九座轉運站，而市區最具指標性與關鍵樞紐的轉運站，就是台南轉運站，未來OT模式委外營運（政府投資興建，委由民間營運，營運期滿，營運權歸還政府），是否成為「金雞母」，外界關注。

昨日動土典禮，代理市長李孟諺表示，新建轉運站除了因應未來南鐵地下化工程動工，容納火車站周邊交通需求，北門路國道客運都會整併進轉運站內，統一在此轉運站上、下車，紓解站前區域交通。再加上未來綠線捷運也會在這附近，同步梳理市容面貌，可說是改善交通、形塑城市景觀「一次到位」。

李孟諺打趣說，全新的轉運站提供優質轉乘及候車環境，也採生態綠地設計，心情不美麗或覺得運勢不佳的民眾，可來轉運站「轉運」一下。

台南轉運站佔地約二．六公頃，距離台南火車站約八百公尺，內部規劃十三席國道客運月台、三席市區公車位、廿二席計程車排班區供停靠，並規劃有二八八格小客車停車格及三九四格機車格。

交通局表示，台南轉運站採OT模式委外營運，內設售票及候車區、公廁及商業空間等，整合統聯、和欣及國光三家國道客運站點，以及市區公車與計程車，可望改善火車站周邊及長期來大客車路邊停靠情形，亦能活絡周邊商業活動。