〈北部〉龍潭食茶賞花 戀戀魯冰花3/3登場

2018-02-24

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市政府首次舉辦「二○一八戀戀魯冰花活動」，活動期間從三月三日至十一日在龍潭登場，邀請民眾一同到龍潭「食茶賞花」、欣賞廣植十三公頃的魯冰花田，體驗客家文化及茶鄉風情。

大北坑、三水、三和社區3會場

農業局農務科科長胡淑芬表示，此次活動以大北坑社區為主會場，三水、三和社區為副會場，三個會場共種植十三公頃白、黃、藍三色的魯冰花，白花正值盛開期、下週黃花陸續綻放，至於藍花仍未見花苞，預計下月初三色魯冰花會全面盛開，花期則預計至三月中；胡淑芬說，魯冰花是豆科植物，其根系具有固氮作用，花葉凋零後可當作肥料利用，讓茶樹充分吸收，她說，魯冰花就像客家母親刻苦耐勞、一生為家庭奉獻，是名副其實的母親花。

市府客家事務局長蔣絜安表示，被譽為「台灣文學之母」的作家鍾肇政，曾居住龍潭三洽水一帶，其代表作《魯冰花》中提到的「最美三溪水」，就位在三水社區會場，為讓民眾體驗鍾肇政筆下客家農莊閑靜平和的美好風光，通往鍾家祖祠的琴書堂小徑沿途種滿四公頃的魯冰花。

邀民眾體驗客家文化、茶鄉風情

此外，客家局邀請藝術家陳杏芬、林仁亞、劉經綸及三和國小學童創作地景藝術裝置，一起繪製魯冰花裝置藝術畫布，由藝術家引導三和國小學童，以大型畫布與顏料打造出具有野獸派風格的太陽造型裝置作品，創作總監陳杏芬說：「在創作過程中，我們看到孩子們就像《魯冰花》電影裡的古阿明一樣，擁有豐沛的情感和用不完的熱情。」

戀戀魯冰花活動另有客家米食手作體驗、走訪百年茶廠、揉茶體驗及果凍蠟燭製作；市府在大北坑、三水社區活動中心外設置Umoto租借站，供民眾騎乘環遊會場，市府也安排接駁專車，上午八點卅分於龍潭運動公園發車，詳細活動訊息可上「戀戀魯冰花官方網站」查詢。